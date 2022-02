Slimålen Jacob Lund

Den tidligere sponsorsjefen i DNB, Jacob Lund, hadde i mange år gleden av å øse ut penger til idretten i regi av DNB. Det var en god gjerning. Alle kunne takke Lund for DNBs gavmildhet.

I denne sammenhengen kom Jacob Lund nær skistjernen Bjørn Dæhlie, og etter meldingen om at Bjørn Dæhlie og kone har flyttet til Zug i Sveits, kan Lund fortelle til Dagbladet at Bjørn Dæhlie har tre egenskaper som alltid har preget ham: «Han er bevisst, målrettet og glad i penger.»

Bevisst og målrettet er neppe skjellsord i idrettssammenheng. Det må nesten til på topplanet.

Men så er det penger, da. Bjørn Dæhlie har flyttet til et land med lavere skatter enn i Norge. Ikke til Monaco med null skatt, men til Sveits hvor de til og med har formuesskatt i enkelte kantoner.

Dette synes Lund, og mange med han, er «smålig av Dæhlie». Den tidligere skikongen som har trent i norske løyper, fått trening i norske klubber og spist vafler sammen med supporterne, “burde skattet her hjemme som folk flest, og dermed takket det norske samfunnet som har hjulpet han opp og fram.”

Det har noe med holdningen til samfunnet å gjøre, sier Lund, og «absolutt alt av løyper og all annen infrastruktur i langrenn er det veldig mange andre enn Bjørn selv som har betalt og jobbet med.»

På samme måte som Dæhlie indirekte har fått penger av Olympiatoppen og Norsk Tipping.

«Min medfølelse går til de som er for rike til å bli i Norge,» sier den tidligere sponsorsjefen.

Slimål.

Dæhlie har betalt tilbake. Mye

Til dette er først og fremst å si at de ski- og idrettsinteresserte i Norge har fått utrolig mye glede tilbake ved Dæhlies utallige seire i OL- og VM-sammenheng. Det eksploderte da Bjørn Dæhlie ble omfavnet av et helt folk da han vant både 10 km og 15 km under OL på Lillehammer i 1994. I 20 minusgrader og blå himmel og halve Oslo hadde toget til Lillehammer.

Bjørn Dæhlie har gitt tilbake for vaflene.

Så er det slik at han også har betalt tilbake med skattepenger etter skikarrieren. Noen titalls millioner kroner må det ha blitt. I selskapsskatt og formuesskatt.

«Han bør være mer bevisst på å skatte tilbake til samfunnet han har nydt godt av,» sier Lund.

Men Dæhlie har betalt tilbake. Mye. Nå vil han bo i et land som tar litt mindre skatt, og hvor han og hans kone kan leve et litt annet liv. Mindre jobb og flere reiser i Europa.

Han utfordret mange ved å si at han likte Bø i Vesterålen også, hvor formuesskatten var lavere enn i Nittedal, og i Zug er den lavere enn i Bø.

Men hvis Bjørn Dæhlie bor i Sveits, så bør han vel skatte til Sveits også? Han bør ikke dømmes til evig liv i Norge fordi han var vår helt i skisporet.

Sponsorkongen sier «det er samfunnsansvaret og bevisstheten rundt hvor mange faktorer som ligger bak egen suksess, også etter idrettskarrieren, jeg er sterkt kritisk til.»

Hvor aktverdig er det for en tidligere sponsorsjef å avfeie Bjørn Dæhlie med at Dæhlie er «glad i penger.» Mens han selv i et tiår solte seg i glansen fra idrettsstjernene han forsynte med penger.

Slimålen.