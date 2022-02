SVs exit-skatt

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 11. februar 2022.

Det er selvfølgelig ikke overraskende at SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, umiddelbart omfavner en ny og mulig exit-skatt. At Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange, og mer skatt er kjernen i SVs skattepolitikk. SV og Kaski har da også uten motforestillinger klappet for forslaget fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) hvor det foreslås at også urealisert gevinst på bolig (alle har det etter et par år) skal tas med som inntekt og beskattes.

Det er så vilt at det aldri bli offisiell skattepolitikk, men SV og Kaski er for.

Nå er det Bjørn Dæhlie.





Hva med å forby alle å flytte fra det forjettede land?

En NHH-forsker har regnet ut (regnestykket er helt sikkert galt) at Bjørn Dæhlie ville ha måttet betale 100 millioner kroner i skatt hvis han realiserte sin formue i Norge (egenkapital i eget selskap) før han flyttet. Ved flytting til Sveits er det ingen særskilt skatt på urealisert gevinst, og blir Dæhlie boende i Sveits i minst fem år, kan han realisere gevinsten der, og ta pengene med tilbake til Norge.

Slik Kaski så søtt sier det: «Du skal ikke kunne flytte fem år til Sveits, og så komme hjem igjen med lommen full av penger». Hun vil tette det hun tror er et «skattehull».

For det første: Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at man kun beskatter realiserte gevinster. Det er lett å forstå.

Så er det i skatteloven en sikkerhetsmekanisme som skal forhindre at noen flytter ut av Norge i desember uten realisasjonsskatt, og så kommer tilbake i januar året etter uten at det er betalt skatt i Norge. Derfor må man ha bodd i utlandet i minst fem år for å slippe skatt på gevinsten i Norge.