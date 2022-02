Gale klimamål

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen tirsdag 15. februar 2022.

Lederen i Norsk Industri (NHO), Stein-Lier Hansen, er ikke særlig positiv når det gjelder Norges mulighet til å nå sine klimamål. Norge skal redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået, og Lier-Hansen sier at vi er «sjanseløse til å nå klimamålene» og «det er fullstendig urealistisk med det tempoet de nå har».

Trolig har han rett, men det lyder litt for enkelt når han snakker om å beholde mer av vannkraften selv og at vi må venne oss til høye strømpriser.

Det som er sikkert, er at bilistene i Norge gjør sitt. I januar var elbilandelen av nybilsalget mer enn 90 prosent. Norge er verdensmester, og det har gått raskt, godt hjulpet av billige biler og andre fordeler (parkering, bruk av kollektivfelt og lavere bompengebetalinger).

Det som for oss er en gåte, er hvorfor Lier-Hansen og norske politikere flest er så opptatt av å elektrifisere sokkelen. Enorme mengder strøm må tas fra den norske vannkraftproduksjonen, noe som gjør at tilbudet for annen bruk (næringsliv og husholdninger) blir mindre, og hvis vi ikke gjør dette, vil vi angivelig ikke være i nærheten av å nå klimamålet. Elektrifiseringen tar, på papiret, en stor del av de norske klimautslippene. Det ser fint ut.

Vi snakker her om den delen av gassen eller oljen som brukes til å drifte de enorme anleggene i Nordsjøen. Det krever kraft (energi) å holde hjulene i gang på plattformene og å få pumpet oljen og gassen opp til overflaten. Egenprodusert gass som er der ute i Nordsjøen, er fint til dette.

Denne bruken av gassen gir store utslipp av CO2, og det er denne delen av gassen som skal erstattes med strøm som ikke har CO2-utslipp.

Elektrifisering av sokkelen høres ut som en trylleformel

Men her må tenke oss om både en og to ganger. Erstattes gassen med strøm fra land, vil det vel være slik at den «sparte» gassen blir solgt med den øvrige gassen og oljen til kunder i Europa. CO2-utslippene flyttes fra produksjonsstedet i Nordsjøen, som er norsk domene, til brukeren i Tyskland eller Nederland. De får CO2-utslippene og utslippene av CO2 i Norge går ned.

Globalt går ikke CO2-utslippene ned et gram.

Det er internasjonal standard (også i Parisavtalen) at man teller og registrerer klimautslippene der hvor oljen og gassen brukes. Det Norge gjør med elektrifisering av sokkelen er å flytte utslipp til utlandet, uten at verden er blitt noe bedre.

Vi bruker den grønne kraften (strømmen fra fossefallene) på et område som er helt unødvendig. Når vi i tillegg vet at de nye satsingsområdene innen batteriproduksjon, hydrogen og ammoniakk også krever store mengder strøm, må det være rimelig å stille spørsmål om hvorfor vi vil ha denne elektrifiseringen.

Får oljeselskapene strømmen fra land på billigsalg? Og hvem betaler oppkoblingen mot vannkraften på plattformene?

Det snakkes om en kostnad på 50 milliarder kroner. Hvem betaler?

Elektrifisering av sokkelen høres ut som en trylleformel, men er helt meningsløs i et globalt perspektiv.

Skal vi kunne, som Lier-Hansen ønsker, beholde mer av vannkraften selv, kan vi ikke stappe den ned i gassrørene i Nordsjøen.