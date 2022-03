Sanksjoner kan knekke Putin

Det er triste nyheter som kommer fra Ukraina, Polen og de andre nabostatene. Antallet flyktninger har passert 1,5 millioner, og selv om Ukraina forsvarer seg, er det liten tvil om at Russland vinner terreng hele tiden. Tragisk og ufattelig. Men ikke overraskende.

Slik er det når Russland kontrollerer luftrommet og har raketter som finner de mål som plukkes ut. De ukrainske styrkene kan drive en form for oppholdskamp, men nyhetsbildene viser klart at det går den gale veien.

Flere statsledere snakker med president Vladimir Putin, men det kommer ikke noe konkret ut av det. Foreløpig er det den rå makten som rår.

Skal krigsbildet snu, må sanksjonene virke, og der er det et lite håp. Når Putin sier at sanksjoner er det samme som krigserklæringer, så er det et svakhetstegn. Sanksjonene virker.

Det gjelder i første rekke russiske bankkonti som er frosset i utlandet, noe som også skal gjelde den russiske sentralbankens konti i USA, og det svir. Nektelse av bruk av SWIFT-systemet er også viktig. Og selvfølgelig beslagleggelse eller båndlegging av eiendommer, yachter og andre kostbare aktiva som eies av russiske oligarker.

At en oligark har satt en skuddpremie på Putin, forteller noe.

Veldig synlig og irriterende for Putin er at landets eget flyselskap, Aeroflot, bare kan fly til Hviterussland. Alle andre ruter er stoppet. Det sier noe om Putins galskap når han nå hevder at det er fordi flyrutene er stanset at Russland måtte gå til krig.

Kroken på døren er det hvis Russland ikke får eksportert olje og gass

Det er altfor tidlig å si hvilke sanksjoner som virker mest, men fallet for rubelen, krakket på Russlands børs og stadig nye meldinger om at utenlandske selskaper trekker seg fra samarbeid og russisk eierskap, vitner om at det er på makrosiden at Russland vil få lide mest fremover. Stor ledighet, meget høy prisvekst på grunn av den lave rubelkursen og fall i investeringene vil slå ut. Dette kan Russland og Putin leve med en stund, men det kan skape stor motstand mot Putin innenlands.

Kroken på døren er det hvis Russland ikke får eksportert olje og gass, men for resten av verden betyr det enda høyere energipriser, så her nøler de fleste (særlig Tyskland).

Politikerne snakker om alternativer til russisk gass, men da snakker vi om mange år frem i tid.

At utenlandske selskaper flykter fra Russland er bra, men det er først nå vi ikke vil ha russisk olje og gass at det virkelig slår ut.

Putin kan knekkes på makrosiden. Det er spennende. Men først vil Putin vinne mye på slagmarken.