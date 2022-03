Gahr Støre snubler og bløffer

Det er ingen tvil om at statsminister Jonas Gahr Støre trives i dagens stilling, hvor han er som fisken i vannet i internasjonale fora, og han kunne like godt vært utenriksminister som statsminister.

Derfor er det litt rart at han snubler og bløffer som leder av regjeringen, og den personen som har eneansvar for valget av statsråder.

Selv etter at alle anklagene mot Hadia Tajik hadde kommet frem, hadde han tillit til Tajik som nestleder, før han to dager senere ikke hadde det.

Tajiks avgang fra regjeringen ble ordnet slik at Aps Terje Lien Aasland (57), stortingsrepresentant fra 2005, ble ny olje- og energiminister, mens Marte Mjøs Persen ble flyttet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I denne forbindelse sa Gahr Støre at Persen «har levert veldig godt arbeid i en ekstraordinær tid». Støre viste til at Persen sto bak regjeringens havvindsatsing og ordningen med kompensasjonen for høye strømpriser.

Dette er en bløff. Marte Mjøs Persen gjorde en så dårlig jobb at Stavanger Aftenblad krevde Persens avgang. I de få debattene hun fikk delta i som olje- og energiminister, var hun svak og uten nok kunnskap. At havvindsatsingen kom fra henne er tull, og når det gjelder strømkompensasjonen kom den nølende og stykkevis og delt.

Industrien krever lave strømpriser

Det første Terje Lien Aasland gjorde første dagen på kontoret var å forlenge statsstøtten ut april.

Om Mjøs Persen blir en god arbeidsminister gjenstår å se. Hun har god bakgrunn fra lokalpolitikken, med tid som ordfører i Bergen, og hun har sin selsomme fortid i partiet Rødt.

Plass på Stortinget har hun hatt fra 2021. Nå skal hun styre arbeid og integrering, noe som ikke blir så lett med flyktningstrømmene I Europa.