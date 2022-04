Nationen er tidenes jammerdal

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 30. mars 2022.

Hver eneste dag, på hver eneste side, kan bøndenes egen næringslivsavis, Nationen, fortelle hvor ille bøndene har det. Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, griner og snufser og griner. Han krever strakstiltak før årets jordbruksoppgjør i mai.

Vi kan glede Nationen, bøndene og våre lesere med at det hele er en stor bløff. Velregissert tallmagi.

Helt ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) forteller at bøndene i 2020 hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på ikke mindre enn 742.600 kroner. Det er langt over gjennomsnittslønnen for industriarbeidere, og river grunnen vekk for kravet om at bøndene endelig må et inntektsløft som reduserer det antatte inntektsgapet.

Bøndene bør stoppe med griningen

Bøndene hevder at dette gapet er på 400.000 kroner, og at det må tettes med 100.000 kroner årlig.

At tallet blir så stort for bøndene skyldes at SSB har tatt med pensjoner, kapitalinntekter og rene lønnsinntekter. Som selvfølgelig hører med i inntekten. Bondens næringsinntekt er på 215.500 kroner, og det er ikke så mye, men bonden har altså inntekter fra flere steder.

Det er ikke noe inntektsgap!

Nesten like overraskende og avslørende er at det er få heltidsbønder her i landet.

Bare 12 prosent av gårdbrukerne fikk 90 prosent eller mer av totalinntekten fra landbruket og 27 prosent fikk 50 prosent eller mer fra landbruket. Det utgjør ikke mer enn 10.000 bønder.

Bøndene bør derfor stoppe med griningen.

De krever krisetiltak nå, og de får det. Allerede har de fått ekstra tilskudd for høye gjødselpriser, de har fått ekstra tilskudd for planker og materialer, de får strømkompensasjon (ingen andre næringsdrivende får det) og de skal få korntilskudd for kornlagring.

«Vi trenger tydeligere signaler nå», sier bondehøvding Gimming. Han vil ikke vente til jordbruksoppgjøret.

Det er bare 36.508 gårdsbruk her i landet og det er ikke mangel på noe. Likevel forlanger bøndene mer og mer fra staten. De har bare 2,1 million kroner i gjeld og 76.300 kroner i renteutgifter.

Vi bare minner om det igjen: Bruttoinntekten er på 742.600 kroner.

Når bøndene later som om de bare har en inntekt på 215.500 kroner, forsøker de å lure oss.

At landbruksminister Sandra Borch (Sp) skal klare å stå imot denne jammerdalen er ikke å forvente (hun er selv sauebonde), og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som leier ut det meste av sin gård på Hamar, må kaste penger etter bøndene for å få noen velgere igjen. Oppslutningen om Sp er nede på 7,4 prosent og det kan bli mindre hvis ikke det regner penger over bøndene de kommende månedene.

Vi skulle også gjerne se hva de samlede subsidiene til bøndene nå utgjør. Trolig ligger det rundt 17 milliarder kroner årlig eller en halv million kroner til hver av dem.

Likevel krever de høyrøstet mye mer. Jammerdalen.