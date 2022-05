Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 29. april 2022.





I Senterpartiet er de ikke ferdig med sextrakasseringen av tidligere partileder og statsråd Liv Signe Navarsete, og Nationens kommentator Hans Bårdsgård skriver at «vi vil se mobilen din.»

Hans ønske eller krav er ikke helt på viddene, for statsminister Jonas Gahr Støre har bedt om at senderen av den famøse meldingen «Vi har lyst på fitta di» til Navarsete står frem.

Bakgrunnen er at Sp-politikeren Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister for et par uker siden på grunn av omgang med en ung kvinne for 20 år siden, og ny forsvarsminister ble Bjørn Arild Gram. Men ble Gram sjekket ordentlig ut av statsministerens kontor (SMK)?

Vi får håpe han ikke blir tatt med buksen nede

Saken er slik: En guttegjeng på 10 personer, hvorav åtte var profilerte politikere i Senterpartiet, var på hyttetur sammen, og fra en av deltagernes telefon ble sms-meldingen til Navarsete sendt.

Eieren av telefonen sa han var på toalettet da meldingen ble sendt, og ingen av de øvrige ni har noe kjennskap til hvem avsenderen var. Det vi vet, er at nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, var med på gutteturen, og det var også Bjørn Arild Gram. En av disse profilerte personer kan altså ha sendt meldingen, men det avviser de begge to. Og Gram har vært igjennom en «høring» på statsministerens kontor.

Bårdsgård skriver at statsrådene Gram og Borten Moe kan være ærlig uvitende om hvem som trakasserte Liv Signe Navarsete. Men de vil aldri helt kunne renvaske seg så lenge den skyldige ikke står frem.

Det er poenget. Det kan være Borten Moe, det kan være Gram og det kan være en av de øvrige åtte. Men alle holder kjeft.

«Da kan ikke partiet si seg ferdig med tekstmeldingen til Navarsete. Ikke før den eller de skyldige er avslørt,» avslutter Hans Bårdsgård.

Saken burde vært død for lenge siden, men det irriterer mange i Senterpartiet at saken ikke har fått konsekvenser for noen. Og den får jo unektelig en noe større dimensjon når statsministeren ber den ansvarlige for tekstmeldingen om å stå frem.

Ingen lytter, og den skyldige kan altså være den nye forsvarsministeren. Med to av de 10 på gutteturen i regjeringen «er det en viss sjanse for at også Støre har en uærlig undersått. En type som trakasserer egne eks-partiledere, lyver for både parti og statsminister, og lar uskyldige kompiser henge og lide urettmessig i nyhetsbildet» (Bårdsgård).

Med en slik salve er det nok lenge til denne gutteturen blir glemt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har «andre bekymringer» enn denne saken, og det har han sikkert, men for Senterpartiet er dette lite tillitskapende, selv om statsråd Gram hevder han ikke vil «bruke en kalori mer på den saken.»

Vi får håpe han ikke blir tatt med buksene nede. En dag er det nok en i guttegjengen som sprekker.