Oljefondets sjef, Nicolai Tangen, har sett seg lei på lederlønningene i amerikansk næringsliv, hvor toppsjefer i de beste og mest verdsatte selskapene, kan få godtgjørelser på 100 og 200 millioner dollar. Tangen vil instruere sine folk til å stemme mot slike gigantbetalinger, og Oljefondet har aksjer i 9.000 selskaper. Det blir nok gjøre.

Disse godtgjørelsene er ofte en blanding av ren lønn på “normalt” nivå og verdien av opsjoner og lignende. Uansett er det voldsomt mye penger, men det er aksjonærene i styrer og generalforsamlinger som bruker aksjonærenes penger, og det får de bestemme selv.

Kanskje har Nicolai Tangens utspill en viss signaleffekt, men trolig ikke. Vår stemme får han gjerne. Moderasjonens disipler.

Ingen i Norge kommer til å tjene 100 millioner

Men næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) går altfor langt når han, ifølge et intervju i E24, vil sørge for at lederne i statlige selskaper og selskaper med staten som dominerende aksjonær, ikke skal få større lønnsvekst enn «folk flest». Med en lønnsramme på 3,7 prosent for alle andre (Frontfagsmodellen) må lederne også begrense seg til samme sats.

På toppen av dette vurderer statsråden å sette tak på bonuser eller ganske enkelt forby bonuser.

De styremedlemmer som ikke følger opp, kan bli skiftet ut.

«Hvor mange millioner ekstra oppå det statsministeren tjener må du ha før du er motivert til å gjøre en god jobb,» spør Vestre retorisk. Det er barnslig, men slik kan man spørre. I hvert fall SV og Rødt vil klappe.

Bonusforbud kan det bli for såkalte kategori 3-selskaper, som NRK, Nye Veier, Bane Nor, Petoro, Gassnova og Vinmonopolet.

I de øvrige selskapene hvor staten er medaksjonær, vil Vestre se på de maksgrenser som finnes for bonusene (normalt 50 prosent av fastlønn). Han vil ha prosentandelen ned.

Det er fint å arbeide for dette, men næringsministeren tar helt av når han sier at «det er en balansegang mellom konkurransedyktighet og moderasjon. De har mer enn nok til å leve et godt og lykkelig liv, i hvert fall materielt sett.»

Er det prest Jan Chr. Vestre helst vil være?

Ingen i Norge kommer til å tjene 100 millioner kroner eller dollar. Topplederne i de statsdominerte selskapene Equinor, Telenor og DNB tjener rundt 15 millioner kroner.

Nicolai Tangen tjener 6,6 millioner kroner.

Intet av dette bekymrer oss. Det viktigste er at selskapene får de beste. At de ikke skal kunne få en bonus for fremragende arbeid og resultater, er bare barnslig. Skulle det, mot formodning, komme et bonusforbud, vil det bli massevis av omgåelser.

At Nicolai Tangen viser til lønns- og opsjonsgevinster for ledere i USA, er ganske søtt når han har 5 milliarder kroner til privat bruk i banken.