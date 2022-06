Hva med fast track, Hellestveit?

Dette var Trygve Hegnars leder den 1. juni 2022.





Husmoren Cecilie Hellestveit, med tre barn, er i det yrkesaktive liv jurist, forsker og folkerettsekspert, og en mye benyttet debattant og foredragsholder. Ustanselig på farten, vil vi tro. Men nå vil hun høres som mor, og hun kan fortelle alle Aftenpostens lesere at hennes familieutflukt til fornøyelsesparken TusenFryd er avlyst, nå og for all fremtid.

Forskeren med doktorgrad har nemlig funnet ut at TusenFryd «inviterer til sosialporno av verste sort med barna i hovedrollen».

TusenFryd har nemlig innført et såkalt ekspresspass som kan benyttes ved de åtte mest populære attraksjoner, og prisen for dette passet er 300 kroner. Som kommer på toppen av billetter på rundt 500 kroner.

I Hellestveits øyne er dette å innføre «et klasseskille blant barna». De som har råd, slipper foran i køen. Og for at vi virkelig skal forstå hvordan Hellestveit og hennes barn lider, kan hun fortelle at «dermed kan barna som kommer fra hytta på Hvaler og skal videre til feriehuset på Rivieraen, komme innom et par timer og få masse gøy på kort tid».

Er det konfliktforsker hun er?

Det oser klassekamp og Hellestveit konkluderer med at «slik kan barn fra lavinntektsfamilier først som sist lære å kjenne sin plass».

Vi vil tro at det er veldig få som benytter seg av ordningen, men hvis det kommersielle selskapet TusenFryd mener tiltaket gir de ønskede inntekter, bedre tilbud og økt kapasitet, så er det selskapets sak.

Hvor Cecilie Hellestveit vil feriere med sine tre barn, interesserer oss lite, men alt tyder på at hun er lite prinsipiell. Så populær hun er som foredragsholder i inn- og utland, vil vi gjette på at hun alltid eller tidvis benytter seg av fast track-ordningen på Gardermoen for å slippe køer i sikkerhetskontrollen og at hun får boarding først (A-laget). At Hellestveit benytter business class på lengre turer kan vi vel også legge til (anta).

I det hele tatt er det mange fordeler man kan skaffe seg, som en selvfølgelighet, og hvis noen ikke liker de lange køene hos TusenFryd, så kan man altså kjøpe seg ut av dette.

I Hellestveit-familien kan sikkert mor fortelle barna at de kan bruke de 300 kronene for hver på is og sjokolade, eller spare til julepresangene. Det skjønner nok klasseskillebarna.

Hellestveit avslutter sin angrep på TusenFryd med å si at «jeg lover derimot å snakke ned TusenFryd ved enhver tenkelig anledning og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme frem til noen voksne tar grep».

Slik snakker en virkelig fredsforsker.

Så får vi huske Johan Galtungs ord om at «jeg har aldri vært borti en konflikt der en av partene er uten et eneste godt poeng».

Slik er det i berg- og dalbanene på Vinterbro også.