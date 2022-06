SAS-aksjen mot null

Dette var Trygve Hegnars leder 2. juni.

Vi kan ikke se at det er mye håp for SAS-aksjonærene. Aksjen handles litt under en svensk krone, og selskapet har en markedsverdi på børsen på rundt 6 milliarder svenske kroner.

Det var et tap på et par milliarder kroner i siste kvartal (avvikende regnskapsår) og SAS-sjefen Anko van der Werff sier at långivere (først og fremst leasingselskaper som eier flyene) må konvertere 20 milliarder svenske kroner til aksjekapital og i tillegg ønsker han 9,5 milliarder kroner i ny og frisk aksjekapital.

Hvis og når en slik rekonstruksjon blir gjennomført, blir det til en aksjekurs nær null.

Aksjonærene har tapt sine rettigheter. Rett nok er både Danmark og Sverige aksjonærer med 22 prosent hver (Norge solgte heldigvis sin post i 2018), men de kan ikke putte inn mer frisk kapital. Statene kan bli med på å konvertere noe av sine garantier, men det blir ikke mer frisk kapital av det. Under pandemien gav Norge en lånegaranti på 1,5 milliarder kroner, og denne kan kanskje bli noe egenkapital, men hadde vi vært næringsminister Jan Chr. Vestre hadde vi glemt de pengene.

Finansielt er SAS ferdig. Med rundt 40 milliarder svenske kroner i gjeld pluss noen milliarder i såkalt hybridgjeld, er gjeldsbyrden for stor. Det er bare tullinger som kaster 9,5 milliarder i dette sorte hullet. Og hvis noen, mot formodning, skulle tenke på noe slikt, må dagens aksjekurs barberes ned til en øre.

Under pandemikrisen klarte Norwegian å slette mye gjeld ved å konvertere gjeld til aksjekapital, og denne operasjonen reddet selskapet i noen tøffe konkursprosesser. Nå har Norwegian reforhandlet krav og motkrav mot Boeing, og kan kanskje få 50 nye fly (Max-fly).