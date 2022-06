SAS inn for landing

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 8. juni 2022.

Vårt tips om at SAS-kursen kan falle til en øre, fra en kurs rundt en krone, kan gå i oppfyllelse raskere enn tenkt. I går falt kursen (i skrivende stund) til 66 øre, et fall på 14 prosent, og det kan selvfølgelig bli verre. En form for nødlanding eller krasjlanding.

Det nye nå er at den svenske regjeringen sier at nok er nok. De vil ikke kaste gode penger etter dårlige. Sverige vil konvertere lån og garantier selskapet har gitt SAS til aksjekapital, men friske penger kommer ikke.

Så vet alle at konverteringskursen vil bli (latterlig) lav, det vil si at de gamle aksjonærene får nesten ingen ting i det refinansierte selskapet. Alt går til de som tegner seg for de 9,5 milliarder kroner SAS-ledelsen tenker seg i ny kapital.

Vestre og Slagsvold Vedum har en god dose dobbeltmoral

Vi ser for oss at de gamle aksjonærene blir sittende med 2-3 prosent, som i dag er priset til komiske 5 milliarder kroner før nedskrivningene. Resten går til naive, snille og godtroende nye aksjonærer, slik skipsreder John Fredriksen kom inn i Norwegian etter et pars års hard drakamp i konkursdomstolene (all ære til den nye Norwegian-ledelsen).

Det er ikke kjent hva Danmark vil gjøre, men de følger trolig Sverige, hvis ikke kan det bli kostbart med mye penger ut av vinduet. Også Danmark eier 22 prosent av SAS, mens Norge solgt seg helt ut i 2018.

Litt morsomt er det at næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) har hyret inn ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Wiersholm som rådgivere, for å finne ut hvordan staten skal få mest ut av sin garanti på 1,5 milliarder kroner. Konvertere til aksjekapital eller tegne ny kapital eller begge deler, eller begjære oppbud? Staten kan vel knapt få bedre rådgivere, men skulle ikke finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum stoppe all konsulentbruk i staten? De som ikke følger ordren om å slutte med innleid bistand, skulle få budsjettene kuttet? Nyansettelser er bannlyst.

Rådet ABG Sundal bør og må gi, er å ta imot de aksjer de kan få ut og kanskje kan få solgt om noen år, og utelukke nytegning. Følg Sverige!

Hva skjer med trafikkvolumet hos SAS mens dette aksjeoppgjøret finner sted?

Det er ikke lett å si, men det er vel å anta at mange vil engste seg for å bestille turer med SAS, hvis praksisen med å kansellere ruter fortsetter. Det gjelder både feriereiser og forretningsreiser. Endringer og ombookinger er slitsomme greier, og SAS skal (igjen) spare penger i et nytt kuttprogram kalt Forward.

Hele denne prosessen kan hjelpe nyetablerte Flyr, med Erik Braathen ved spaken, en smule.

Flyr-kursen var da også opp 7 prosent til litt over en krone i går. Alle monner drar.

Flyr SAS mindre, flyr Flyr mer.