Vedum og Sp har ikke skjønt det

Dette var Trygve Hegnars leder mandag 4. juli 2022.

At Senterpartiet i desember 2020 skulle få en velgeroppslutning på 22,3 prosent, var det absolutt ingen som kunne forutse. Det var da partileder Trygve Slagsvold Vedum lanserte seg selv som statsministerkandidat. Frem til valget i september i fjor falt Sp deretter til 13,5 prosent, og nå – utrolig nok – helt ned til 4,7 prosent på en Ipsos-måling. Andre målinger gir litt over 6 prosent.

Hadde det vært valg nå, ville Sp ha mistet 19 av 28 stortingsrepresentanter, og partiet ville ha snust på sperregrensen på 4 prosent.

Større krise kan et parti knapt få, men Vedums høye og harde latter runger fortsatt.

Senest forleden, da han kunne åpne eller vise frem at fergestrekninger med liten trafikk heretter er gratis for brukerne (ikke gratis for skattebetalerne). Hvorfor akkurat liten trafikk premieres, er ikke klart for oss. Stor trafikk betyr vel stort behov, og subsidiering av denne fergetjenesten burde vel gis til mange, hvis man tror på en slik gratispolitikk.

Til bunns går det

Nå er det et lite kjøttben til de få i havgapet, som Vedum antar er Sp-velgere. En liten takk, liksom.

Bøndene fikk sin takk med et rekorddyrt landbruksoppgjør på 11 milliarder kroner.

Men dette gir ikke nye velgere. Menigheten får sitt, mens resten av velgerne blir tilskuere.

Tallene viser da også at de som nå flykter fra Sp enten går til ikke-sosialistiske partier eller setter seg på gjerdet.