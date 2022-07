Gahr Støres arv og penger

Til tross for at statsminister Jonas Gahr Støre legger ned et stort og viktig arbeid internasjonalt, blir det ingen uttelling hos velgerne. Ap ligger så vidt over 20 prosent på meningsmålingene og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sett Sp nede på 4,7 prosent. Det er nesten slik at velgerne ikke stoler på dem.

Vedum leverer ikke det han lovet for bare et par måneder siden, noe han innrømmet i et intervju i Dagbladet lørdag, og Gahr Støre, i et 9-siders portrett i VG i helgen, viser at han fortsatt plages av sin egen manglende bakgrunn i Arbeiderbevegelsen. Som han sier: «Jeg får ofte høre at det er en svakhet ved meg at jeg ikke har vært med i Arbeiderpartiet siden ungdomstiden. Jeg ser utfordringene med det. Men sånn er mitt liv og min ferd.»

Det ble ikke AUF-skolen og tillitsmannsskrittene for Jonas Gahr Støre.

Pengene hans, som mange i Ap ikke helt klarer å forsone seg med, har vært et problem, og Gahr Støre og familiemedlemmene har plassert nesten hele formuen i banken. Han kan ikke være forsiktig nok. Det er urimelig, men et valg Gahr Støre har tatt. I et foredrag nylig sa han at «jeg kommer fra en familie som hadde penger og arv. Er jeg da et vanlig menneske? Det er mye vanlig med meg, men også noe uvanlig.»

Dessverre ser det ut til at Jonas Gahr Støre ikke helt klarer å stå ved sin borgerlige bakgrunn fra Riis i Oslo. Han fikser litt på den, for å si det forsiktig.

Han sier til VG at «jeg har gått og tenkt på faren min. Han hadde ikke utdannelse, men jobbet på kontor og ble selger. Det var feil. Han hadde praktiske anlegg og var utrolig flink med hendene. Det burde han ha brukt i arbeid.»

På et kontor som selger?

Så vidt vi vet, og som bekreftes på Wikipedia og i andre leksika, var Gahr Støres far, Ulf Jonas Støre, skipsmegler. Et hederlig og bra yrke, hvor mange gjennom tidene har tjent godt. Norge med sin skipsfart, har hatt et førsteklasses skipsmeglermiljø, med verdensledene meglerhus.

I Gahr Støres hode er hans avdøde far blitt selger på kontor.

Med til bildet hører at Gahr Støres farfar var direktør ved Norsk Sprængstofindustri.

Ikke helt vanlige folk på den tiden heller.

Jonas Gahr Støres mor, Unni Gahr, hørte til Gahr-familien som i 1927 overtok den berømte ovnsfabrikken Jøtul, og som siden ble grunnlaget for Jonas Gahr Støres, og hans families, formue på rundt 100 millioner kroner da Jøtul ble solgt til Norcem.

Det er slett ingen svakhet ved statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke har vært med Arbeiderpartiet siden ungdommen, og det er håpløst at han fra venstresiden stadig blir kritisert for sin arvede formue, men han bør ikke fargelegge sin egen familie for å bli mer folkelig.