Vanlige folk selger båten

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 21. juli 2022.





Her vi sitter, midt i Lyngørsundet, mellom Risør og Tvedestrand, er det et klart trekk ved årets sommertrafikk på sjøen. Det er færre båter som passerer. Vi teller ikke, men det er færre.

Tok vi oss tid til å sjekke med båthavner langs kysten, vil svarene åpenbart være at det er færre båter nå enn på samme tid ifjor.

Den beste forklaringen er bensinprisen. Båteierne må nå ut med 27 kroner pr. liter, og da blir det for vanlige folk for mye. Out-of-pocket merkes best.

En båteier som kjørte båten fra Bergen til Arendal, forteller til NRK at turen kostet 27.000 kroner, og det ble for mye. Han solgte båten, fløy hjem til Bergen og bestilte en pakketur til Kroatia.

Spør man om bensinprisen, har man egentlig ikke råd til båten

Det er mye psykologi her, for bensinprisen er ikke den store utgiftsposten i en båteiers regnskap. Vedlikehold, forsikring, verdifall og opplag tar mer.

Foran denne båtsesongen var alle leverandører utsolgt. Folk ville på båttur etter to år med pandemi. Hvordan det går neste sommer, tør vi ikke spå, men det er selvfølgelig skummelt for produsentene om eierne nå starter bruktsalget.

I første omgang brukes båtene kanskje mindre og farten er lavere.

Og så er det kanskje slik at om man spør om bensinprisen, så har man egentlig ikke råd til båten.

Vanlige folk har nok andre problemer. Konsumprisindeksen fra juli i fjor til juli i år steg med 6,3 prosent, og enda er det nok av varer og tjenester hvor prisøkninger ikke er gjennomført.

Strømregningene strømmer på, og snart får de fleste husholdninger også mer rente å betale på boliglånene.

Bensin, strøm, matvarer og renter. Alle skulle få en reallønnsvekst i 2022, men tariffoppgjøret ga 3,7 prosent. Ingen får reallønnsvekst bortsett fra bøndene. SAS-pilotene må faktisk ned i lønn etter streiken.

Vanlige folk ser imidlertid ut til, mer enn gjerne, å ville betale godt for hotellopphold.

Vi vil reise og vi vil treffe kolleger som har vært mye hjemme med hjemmekontor.

Også der stiger prisene. Petter Stordalen hevder at hotellprisene er for lave.

Det er hyggelig med båttrafikken. Vi håper den tar seg opp igjen. Og noe er ikke endret: Det er mannen som står ved roret, enten det er seil- eller motorbåter. Han må nok ta regningen også.