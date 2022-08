Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 5. august 2022.







Statsminister Jonas Gahr Støre ble lokket til å delta på et kjendislag under Norway Cup på Ekeberg, og stor var jubelen da Gahr Støre skulle ta straffe. Med noen merkelig vinglete og klønete bevegelser prøvde han å finte ut målvakten, men ballen trillet bare i retning mål og var lett bytte for målvakten. Gahr Støre gikk hinkende av banen, klart skadet.

Det blir minst like vanskelig for Gahr Støre å få strømstøtten i mål.

Høyre og Erna Solberg, som har startet neste års kommunevalgkamp allerede, vil at økningen av strømstøtten til husholdningene som skal komme 1. oktober, må innføres 1. september. Staten skal dekke 90 prosent av strømkostnaden over 70 øre pr. kilowattime (kWh).

Hvorfor er Solberg så slapp? Høyre kunne krevd støtte med tilbakevirkende kraft. I går var strømprisen i Oslo 4,25 pr. kWh. Nytt krav kan være: Fri strøm til hytter.

Blir etterspørselen lavere ved makspriser?

Det er ikke umulig at statsminister Jonas Gahr Støre vil forsøke seg med et straffespark for åpent mål, men han vil bare rote det til med en høyre/venstre-finte.

Skal vi ha maksimalpriser på etterspurte varer og tjenester, får vi gjøre det ordentlig.

Mens Statnett og energiministeren truer med rasjonering av strøm til vinteren, vil politikerne ha strømprisen ned. Hvilken lærebok har de lest?

Det vil være naturlig å gå videre med denne strategien for bensin- og dieselprisen også.

Det svir like mye med 1.500 kroner ved bensinpumpen som en ukentlig strømregning på 1.500 kroner.

Da må bensinprisen ned. Det er åpent mål for Gahr Støre og regjeringen.

Enda mer aktuelt er de stakkars studentene som ikke finner et sted å bo i Oslo og rundt om i landet. Det er blitt så dyrt at de ikke lenger har råd til å bo. De må ta seg arbeid i tillegg til studiene (hørt maken?).

Leieprisene har økt i takt med stigende boligpriser (Oslo opp 8 prosent så langt i år), og skattepolitikken er innrettet slik at det blir mindre attraktivt å eie og leie ut boliger (sekundærboliger). Mindre tilbud gir høyere leiepriser når alle skal studere. Hørt maken?

Her bør vel staten komme inn med studenthybeltilskudd for all leiepris over 5.000 kroner pr. måned.

Erna Solberg kan følge opp med 2.500 kroner. Med tilbakevirkende kraft fra 1. august.

Alle elbilfordelene har ført til at Norge er verdensmester i antall elbiler i forhold til den totale personbilparken, og av nyregistrerte biler har elbilene nå en andel på nesten 80 prosent.

Hipp hurra. Hva gjør man da? Fjerner, helt eller delvis, alle elbilfordelene.

Gahr Støre kommer ganske sikkert til å bomme på straffen der også.

Den nye økonomiske orden: Ved strømkrise og (nesten) rasjonering senker man strømprisen, ved oljekrise og stigende oljepris senker man bensinprisen og ved for få studenthybler i offentlig regi, skviser man boligutleiere med økte boligskatter.

Blir etterspørselen lavere ved makspriser? Gahr Støre kan ta straffesparket, sammen med Erna Solberg. Ballen vil ikke nå målet en gang.