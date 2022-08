Folk blir ikke robbet

Hvert eneste år, på samme tid, er aviser og andre medier fulle av historier om stakkars studenter som ikke finner bolig før studiene begynner. Og det er tåredryppende historier om priser, kvalitet og grusomme utleiere. Etter noen uker, når studiene er kommet i gang, viser det seg at alle har funnet et sted å bo. På forunderlig vis, hvert år, løser markedet problemet.

Det kan være dyrt (for noen), det kan være dårlig og det kan være lange (for noen) reiseavstander, men mangelen på studentboliger i offentlig regi (Studentsamskipnaden) kompenseres i det private utleiemarkedet.

Det går bra hvert eneste år.

I år er det litt mer bråk fordi leieprisene visstnok har steget litt mer enn vanlig.

Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund sier at «folk blir robbet på boligmarkedet,» og Drevland Lund, som altså er kommunist, mener han har løsningen på problemet. Han vil at regjeringen innfører midlertidig frys i leieprisene, eller at det settes et tak på hvor mye husleiene kan økes. For eksempel med 2,5 prosent.

Dette er Stalin-tider, og vi trodde vi var ferdig med det, selv med Rødts store gruppe på Stortinget.

Utleiere har selvfølgelig behov for å dekke inn økte strømpriser, som ofte er bakt inn i husleien, det skal kanskje gjennomføres forbedringer og oppussing og kanskje er de kommunale avgiftene økt (og skatten).

Hvis utleiere ikke får dekket sine kostnadsøkninger, er vi rimelig sikre på at tilbudssiden blir dårligere, ikke større. Det blir færre utleieboliger til studenter og andre. Er det dette Rødt og Drevland Lund vil ha?

Høyres Mahmoud Farahmand sier at «Rødt beskriver ikke gode løsninger. Det vil komme svarte penger på markedet som ikke blir skattlagt, og ubalansen blir enda større og usynlig.»

Han er vel pessimistisk, og at det vil bli et ras av svarte husleiekontrakter tviler vi på. Det norske markedet er ganske åpent.

Men det er helt korrekt at boligmarkedet ikke blir bedre hvis regjeringen skulle styre priser og leier. Den svarte delen ville øke. Det er nesten underlig at Drevland Lund og andre kommunister ikke ser det. De har vel forhandlet om leier og kjøp og salg de også en gang.

At leieprisene har gått relativt mye opp det siste året, skyldes selvfølgelig at boligprisene har økt kraftig. Det henger faktisk sammen, Drevland Lund.

Og nå kommer rentekostnadene. Da skal leieprisene enda mer opp. Etter økningen i strømprisen. Og vedlikeholdskostnadene etter lønnsveksten.

Det er sagt tusen ganger før: Det er bare en mye større boligbygging som gir et bedre boligmarked og et større og rimeligere tilbud til studenter og andre.

Noen vil faktisk også måtte bo dyrt og dårlig

Snakket om at folk blir robbet er tøvete. Noen vil faktisk også måtte bo dyrt og dårlig.

Det er bare stortingsrepresentanter med millionlønn og skattefrie leiligheter som slipper det.