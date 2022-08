Kvotering i alle selskaper

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 10. august 2022.





Næringsminister Jan Christian Vestre er en entusiast. Hans positivisme smitter lett over på andre, og alle har fått med seg at Norge, ifølge Vestre, skal bli en batterinasjon. Verdens grønne batteri, kanskje. Og blir vi ikke en batterinasjon, skal vi bli et land med mye vindkraft.

Samtidig er Vestre og familie eier av en møbelfabrikk nær Kongsvinger, og den er, hevdes det, veldig miljøvennlig. Ikke alle er overbevist, men Vestre vil mye. Og det skal skje raskt.

Vi tror statsråden skal bremse litt.

Under årets sommerleir for AUF på Utøya for en uke siden, lanserte han et forslag om kjønnskvotering av styremedlemmer i alle aksjeselskaper. «Vi er i 2022, ikke i 1922,» sa næringsministeren til ungdommen. Da lo de nok godt.

I børsnoterte og statlige allmennselskaper (ASA) har vi, som kjent, kvotering av kvinner, og kvinneandelen i styrene skal være minst 40 prosent (40 prosent av hvert kjønn).

Det er all grunn til å tro at dette fungerer bra. Å finne nok kvalifiserte kvinner er ikke et problem, fordi det er snakk om relativt få og store selskaper. Internasjonalt har Norge fått ros for den store kvinneandelen, men når loven krever 40 prosent, så kan det ikke bli færre.

Jan Christian Vestre har nå funnet ut at det bør bli kvotering i alle aksjeselskaper, og da snakker vi om kvotering i minst 340.000 selskaper. I disse selskapene er kvinneandelen på 20 prosent og 70 prosent av selskapene har bare menn i styret.

«Jeg har ikke tenkt å være næringsminister i tre år til og se at tallene er like dårlige,» sier Vestre. Et utvalg skal se på hva som kan gjøres, og ett av forslagene, som vil bli sendt på høring, er kvotering i alle styrer.