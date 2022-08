Gahr Støres strømsalto

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen tirsdag 16. august 2022.

Når oppslutningen om Arbeiderpartiet synker radikalt, må partiledelse og statsminister gjøre noe drastisk. I Dagsavisen mener kommentatoren Hege Ulstein at Ap bør satse på å øke skattene for store inntekter og formuer, samt å gjeninnføre arveavgiften.

Ap forsøkte i 2017, uten suksess, å vinne valget på et løfte om å øke skattene med 15 milliarder kroner, og fordi velgerne trolig har fått med seg at det ikke er nok rike til å skaffe alle skattekronene noen vil kreve inn, regner middelklassen nok med at det er de som vil ende opp med å betale mest i nye skatter.

Vi får se hva Ap gjør i statsbudsjettet for 2023, og om det ligger noen føringer for valget i 2025, men at Ap skal vinne velgere ved skatteøkninger og en ny arveavgift, høres ut som en vrangforestilling.

Nå er det strømpriser og kraftmarked som gjelder. Statsminister Jonas Gahr Støre, hardt presset av FrP, Rødt og Senterpartiet, har på få uker gjort en tydelig saltomortale. Fra å lovprise det europeiske kraftmarkedet, med mange strømkabler fra Norge, og muligheten til å importere strøm når vi trenger det, sier han at Norge kan stoppe eksporten og at det å bryte internasjonale avtaler og forpliktelser nok lar seg gjøre. «Hvert land må ta ansvar for at kraftsystemet deres holder,» sier statsministeren nå.

Prinsippene forsvant fordi forbrukerne i Nord-Norge kan få strøm til to øre per kWh, mens de som bor i Syd-Norge, må ut med 4-5 kroner per kWh, og det kan bli langvarig.

I nord renner magasinene over og produsentene får knapt solgt strømmen, og vi vet hvordan det er i syd.

Norge har ikke overføringskabler mellom nord og syd. Ufattelig kanskje, men slik er det, og det vil ta 7-10 år å få det på plass, hvis Stortinget vil.

Denne situasjonen er oppskriften på politisk selvmord, og i kulissene står tidligere nestleder og statsråd i Ap, Trond Giske, og sier at det er strømprisen som gjelder nå. Det er nok det.

Historien om at svenske energiselskaper har kjøpt strøm billig i Nord-Norge, sendt den sydover gjennom overføringskabler på svensk side av grensen og solgt strøm til norske kjøpere i Syd-Norge, med pen fortjeneste, høres for god ut til å være sann.

Hvis det teknisk er mulig (det må være et visst effekttap), kan regjeringen eller Statkraft kjøpe strøm latterlig billig i Nord-Norge, betale en avgift til Sverige for bruk av overføringskabelen på svensk side (slik transportavgifter er vanlig innen gass- og oljehandel) og selge kraften til private strømkunder og næringsliv i Syd-Norge.

Det ville vært en suksess for regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre. Få prisene ned, sikre strømtilførselen og være smart samtidig. Klart bedre enn å øke skattene for å glede SV og Dagsavisen.

Alternativet er en storstilt utbygging av norsk vindkraft på land og til havs, mer solkraft og mer salg av gass til Europa. Samtidig som Tyskland og flere andre land i Europa tar opp igjen atomkraften (stenger ned mindre) og setter fart på kullkraftverkene igjen.

Statsminister Jonas Gahr Støre får sikkert vondt av sin egen saltomortale, men det er enda verre å miste så mange velgere. Folk i Syd-Norge har ikke råd til å velge Ap lenger.