En magisk årgang fra Müller-Catoir

I utkanten av Mannheim sør-vest i Tyskland i vinregionen Pfalz ligger det en eiendom som er tatt ut av en eventyrfortelling. Slottet Müller-Catoir er omgitt av vinmarker hvor vinen må betraktes som ren nektar for venner av rieslingdruen. 2018-årgangen fra Müller-Catoir er av virkelig topp kvalitet. Helt fra de enkleste vinene og opp til de søteste vinene som nærmer seg det guddommelige.

Det har handlet om smak, historie og evnen til å reise seg for Philipp David Catoir siden han overtok familieeiendommen i 2001. Hans far døde plutselig og den unge og den gang uerfarne vinmakeren fikk ansvaret for å videreføre familebedriften med aner tilbake til 1744. Det var en tung start, men år for år ble en ny retning mot høyere kvalitet staket ut for den historiske eiendommen.

Nytt lyspunkt

Tyske toppselgere i Norge gir et dårlig inntrykk av hva landets vinmakere kan prestere på sitt beste. Vi er i utgangspunktet skeptiske til tysk riesling i det norske markedet. De samme ensformige aromaprofilene, oversvovlet vin og et smaksbilde som man rett og slett kan gå lei av. Lyspunktene kommer når det kommer viner som fra for eksempel Keller, Markus Molitor, Egon Mûller, Julian Haart, og Breuer som viser vei for hva man kan forvente seg av kvalitet. Nå kan man trygt plassere Müller-Catoir på den samme lyspunktlisten.

Finansavisen: Seks knallgode høstviner https://finansavisen.no/artikkel/6954217

Opp og nedturer

Som i alle livsløp har også Müller-Catoir hatt sine nedturer og oppturer siden starten for 275 år siden. Historisk er eiendommen med 25 hektar vinmarker betegnet som en av de beste i verden. I et moderne perspektiv har to verdenskriger og den store verdenskrisen i 1930-årene med sammenbrudd i banksystemet gitt vinindustrien en resesjon som man fortsatt ser spor av i dag. Bunnen ble nådd på 70- og 80-tallet hvor tysk vin var ensbetydende med billige og søtlige viner av svært kommersiell kvalitet. Alt ført frem av utstrakt bruk av kunstgjødsel med dertil resultat med høye avlinger og lav kvalitet. I dag er prisene på de beste vinene forsatt lave sett i forhold hva andre vinområder i Europa får for tilsvarende kvalitet.

Den dyreste vinen på Titanics vinliste var etter sigende en riesling fra Weingut Herrmannshof i Nierstein – senere Weingut Franz Karl Schmitt – og det ligger noe symbolsk i det at Titanic gikk ned med en slik vin i lasten og at tysk vin senere gikk til helvete. Arne Ronold - Master of Wine

Egen katt og geit på slottet

Slottet på Müller-Catoir eiendommen har ingen spøkelser, men hovedhuset har «bare» rundt 30 rom pluss serveringsrom og anretninger kan Philipp David Catoir fortelle Finansavisen. De eldste delene av huset, inkludert vinkjelleren, ble bygget i renessansen, men gjennom århundrene er det blitt restrukturert, endret og påbygget gjentatte ganger, sist gang rundt år 1900. Villkatten Lorbas III regjerer eneveldig innendørs mens ute har familen Catoir nylig ansatt en langhåret geit som gartner og gressklipper. Geitens tilstedeværelse viser den økologiske og til dels biodynamiske tilnærmingen eier Philipp David Catoir og vinmaker Martin Franzen har gjort i alle ledd på eiendommen.

Lager viner i verdensklasse: Eier Philipp David Catoir og vinmaker Martin Franzen Foto: Müller-Catoir



Jubel over 2018-årgangen

Müller-Catoir ble sertifisert økologisk i 2009, men vinmakingen har alltid vært drevet på naturlig vis, med organisk gjødsel og vekt på bio-mangfold med planter, dyr og insekter på eiendommen. Alle druene hos Müller-Catoir håndplukkes, selv til de enkleste vinene, noe som er svært uvanlig i Tyskland. Druene blir deretter nøye selektert før vinene gjæres langsomt og får lang tid på bunnfall før de tappes på flaske. Müller-Catoir har en mineralsk karakter i alle sine viner og er uten tvil viner med stort lagringspotensial. For de søteste snakker man om århundrer, men de andre vil nok være drikkemodne i tiår fremover i tid. 2018-årgangen vil for oss være den årgangen som fikk oss til å juble høyt over tysk vin igjen.



Smakerommet

Müller-Catoir Herzog Rieslaner Trockenbeerenauslese Erste Lage 2018 Pris: 759,90 kr (bestilling) Poeng: 96 Hva skal man skrive? En konsentrert, presis og uhyre god vin. Tørket frukt, honning og krydder på duft og smak kombinert med en ettersmak som varer langt over en halv time. Lag på lag med inntrykk. En vin for meditasjon og de store øyeblikkene. Passer til: Dessert, kake, frukt. Varenr: 10518002 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Herzog Rieslaner Beerenauslese 2018 Pris: 469,90 kr (bestilling) Poeng: 94 Middels gyllen farge. Tørket frukt, aprikos, appelsin og voks på duft og smak. Rik konsentrert duftbilde og smak. En fantastisk vin. Passer til: Dessert, kake, frukt.

Varenr: 10518202 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Herzog Rieslaner Auslese 2018 Pris: 249,90 kr (bestilling) Poeng: 92 Middels gyllen farge. Sødmefull, Lime, urter gul frukt og honning på duft og smak. Balansert syrlighet og rik fyldig avslutning. Passer til: Dessert, kake, frukt. Varenr: 10518102 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Bürgergarten Im Breumel 2018 Pris: 419,90 kr (bestilling) Poeng: 93 Lys gulgrønn farge. Konsentrert vin eple, florale toner på duft og smak. Mineralsk karakter med markent flott syrlighet som er i verdensklasse! Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 10228501 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Herrenletten Riesling Erste Lage 2018 Pris: 309,90 kr (bestilling) Poeng: 90 Lys gulgrønn farge. Konsentrert. Mineralsk, sitrus og grønt eple på duft og smak. Markert flott syrlighet og lang ettersmak. Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 10228401 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Riesling Bürgergarten Erste Lage 2018 Pris: 309,90 kr (bestilling) Poeng: 93 Lys gulgrønn farge. Floral, sitrus og eple på duft og smak. Konsentert vin med mineralsk karakter og flott fruktighet. Rett og slett svært god. Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 10414001 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir Haardt Riesling 2018 Pris: 229,90 kr (bestilling) Poeng: 89 Lys gulgrønn farge. Konsentrert. Grønt modnet med sitrus og mineraler på duft og smak. Lang ettersmak med mineralsk, litt saltaktig avslutning. Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 10228601 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie

Müller-Catoir M-C Riesling 2018 Pris: 179,90 kr (bestilling) Poeng: 88 Lys gulgrønn farge. Konsentrert eple og florale toner, sitrus og mineraler på duft og smak. Fruktdrevet vin med flott syrlighet og lang ettersmak. Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 10228301 Importør: Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie