Favorittene på taxfree

Millioner av reisende vandrer gjennom de døgnåpne taxfreebutikkene på Gardermoen hvert år. Fjerde generasjon taxfreebutikk er skapt for at du skal handle innenfor kvoten eller sørge for at du kan kjøpe en gave på vei hjem. Vin er definitivt en av de mest populære kategoriene på Gardermoen. Rundt fem millioner flasker vin selges i året. Nylig gikk det 35.000 flasker på en søndag.

På gammel vane

90 prosent av oss nordmenn handler på gammel vane, enten på pris, vinstil eller produsent. Toppselgerne på vinsiden er de italienske rødvinene Tommasi Ripasso, Tommasi Graticcio og Masi Campofiorin, før den franske hvitvinen Louis Jadot Bourgogne Chardonnay drar lasset sammen med den musserende italienske Tommasi Filodora Prosecco.

Viktig for merkevarer

Gardermoen er selvsagt et viktig salgssted for norske vinimportører. Administrerende direktør Eirik Andersen hos Vingruppen er opptatt av å ha merkevarene tilgjengelig i de kanalene hvor de norske kundene handler. Ifølge Eirik Andersen er tilgjengelighet og synlighet viktig for å bevare lojale kunder, samt rekruttere nye.

Vi reduserer noe i dybden for å gi mer plass til bredden. Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad Travel Retail Norway AS

Skalerer ned og spisser vareutvalget

Ifølge kommunikasjonssjef Haakon Dagestad skal dagens utvalg forbedres.

– Vi skal ta ut en del av dagens sortiment på 800 varelinjer. Vi har nok for mange varianter av blant annet Amarone som gir oss for lite plass til for eksempel naturviner eller nye distrikter og land.

I dag har de for mye lik vin.

– Kundene ønsker større mangfold og flere nyheter. Det må være spennende å titte i vinhyllene for dem som reiser ofte eller er veldig interessert i nye viner. Derfor må vi ta ut en del av dagens sortiment for å gi plass til flere nyheter, sier Dagestad.

Stabilt sortiment gjennom året på Gardermoen

I motsetning til Vinmonopolet som har en løpende utskiftning gjennom året, er sortimentet til taxfreebutikken på Gardermoen stabilt og stort sett regulert en gang i året.

Utvalget på Gardermoen bærer preg av av store kommersielle merker og under vår gjennomgang har vi plukket ut 18 favoritter i vinhyllene. De ligger milevis unna bestselgerne på kvalitet og er langt tryggere kjøp.

Tips : Du kan ta med deg 27 liter vin i bagasjen Med kvoteappen til Tollvesenet ( se under) eller på selvbetjening terminaler kan du fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigaretter, 500 gram tobakk eller snus og 400 stk. sigarettpapir og -hylser mot et forenklet tollgebyr. Hvis du ønsker å fortolle mer enn dette, gjelder andre regler. Om du ikke har med deg vin i innsjekket bagasje må du forholde deg til kvoten i butikken.

Sjekk prisen på Vinmonopolet: Mens du er i butikken kan du scanne barkoden bak på flasken for å finne ut hvor mye da kan spare. Finnes vinen i Vinmonopolets app vil prisen på Vinmonopolet dukke opp. De aller fleste vinene som er på taxfree er også tilgjengelig på Vinmonopolet. unntakene finnes, men mange. Hva var kvotefordelingen? Mobilfortolling. Med Kvote-Appen til tollvesenet kan du regne ut kvoten. Du kan også raskt og enkelt fortolle alkohol og tobakk om du har behov for det. Merk at Travel Retail Norway, gjennom taxfree-bevillingen, kun kan selge deg det kvoten tillater fra taxfree butikkene. Har du handlet utenfor ankomstbutikken kan du fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin Kilde: Tollvesenet, Vinmonopolet

Fakta: Den dyreste vinen Den dyreste vinen å få kjøpt er Château Mouton-Rothschild 1945 til 165.000 kroner

Smakerommet: Musserende & Champagne

Bollinger Rosé

Taxfree pris 559.- Du sparer kr 50.- Poeng: 88

Middels lakserosa farge. Røde bær, eple,krydder og toast på duft og smak. Fyldig smakfull vin i kjent kvalitet. Flott syrlighet og balansert lang ettersmak

Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 610 kr Vinmonopolet

Segura Viudas Brut Reserva

Taxfree pris kr 95.- Du sparer kr 40 .- Poeng: 86 Middels gulgrønn farge. Fersken, gjær, sitrus og florale toner på duft og smak. Fatpreg. Fruktdrevet med balansert syrlighet og noe kort ettersmak.

Passer til: Aperitif, fisk, skalldyr. Pris: 135 kr Vinmonopolet

Louis Roederer Brut 2012

Taxfree pris kr 599.- Du sparer kr 50 .- Poeng: 92

Lys grønngul farge. Små bobler. Gult eple, sitrus og kalk på duft og smak. Mineraler, sitrus i ettersmaken.

Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 649,90 kr Vinmonopolet

Freixenet Elyssia Gran Cuvée Brut Taxfree pris kr 129.- Du sparer kr 71.- Poeng: 87

Lys gulgrønn farge. Eple, fersken og sitrus på duft og smak. Middels fylde med rik ettersmak og god lengde. Passer til: Fisk, skalldyr, aperitif.Pris: 199,90 kr Vinmonopolet

Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 Taxfree pris kr 1349.- Du sparer kr 446 .- Poeng: 92 Middels gulgrønn farge. Konsentrert. Toast, sitrus og gul frukt på duft og smak. Rik, fyldig med en fantatisk ettersmak. Skapt for de store anledningene i livet. Passer til: Fisk, skalldyr.

Pris: 1 795,– kr Vinmonopolet

Smakerommet: Hvitvin

Planeta Chardonnay 2017 Taxfree pris kr 229.- Du sparer kr 126 .- Poeng: 88

Middels gyllen farge. Fyldig rik gul frukt med mye smak, Konsentrert fruktighet. Fatpreget og elegant på samme tidPasser til: Fisk, skalldyr. Pris: 355,– kr Vinmonopolet

William Fevre Chablis Premier Cru Vaillons 2017 Taxfree pris kr 289.- Du sparer kr 95 .- Poeng: 89

Middels grønngul farge. Eple, sitrus og mineraler på duft og smak. Konsentrert og flott Chablis. Passer til: Fisk, skalldyr.

Pris: 384,90 kr Vinmonopolet

Bellingham Old Vine Chenin Blanc 2017 Taxfree pris kr 149.- Du sparer kr 70.- Poeng: 87

Lys gyllen farge. Gul frukt, mineraler og sitrus på duft. Rik fedme stil på smak med lang fruktdrevet avslutningPasser til: Fisk, skalldyr. Pris: 229,90 kr Vinmonopolet

Torres Pazo das Bruxas Albariño 2017 Taxfree pris kr 119.- Du sparer kr 30 .- Poeng: 87

Lys gulgrønn farge. Eple, urter, nype, mineraler på duft og smak. Fruktdrevet vin med middels fylde og sitruspreget ettersmak.Passer til: Lyst kjøtt, fisk, skalldyr. Pris: 149,90 kr Vinmonopolet

Robert Weil Kiedricher Rsl Trocken 2018 Taxfree pris kr 189.- Du sparer kr 80 .- Poeng: 88

Lys grønngul farge. Eple,sitrus , gjær på duft på duft. . Enkel og velsmakende. Lang ettersmakPasser til: Sushi / sashimi, fisk, skalldyr. Pris: 266,– kr Vinmonopolet

Markus Molitor Riesling Trocken 2018 Taxfree pris kr 119.- Du sparer kr 50.- Poeng: 88

Lys gulgrønn farge. Grønt eple, mineralsk og sitrusfrukt på duft. Velbalansert med flott syrlig utgang. Allltid et trygt kjøp Passer til: Lyst kjøtt, fisk, skalldyr, sushi / sashimi.Pris: 163,– kr Vinmonopolet

Smakerommet: Rødvin

Masi Campofiorin 2015 Taxfree pris kr 109.- Du sparer kr 56 .- Poeng: 87

Middels rød farge. Kirsebær, krydder og mandel på duft. Konsentrert fruktighet og lengde. Lang ettersmak og moderat tanninstruktur. Passer til: Svinekjøtt, småvilt og fugl.Pris: 165 kr Vinmonopolet

Niepoort Vertente 2015 Taxfree pris kr 169.- Du sparer kr 51.- Poeng: 87 Mørk rød farge. Sorte bær, urter og krydder på duft. Fruktdrevet og saftig på smak. Balanserte tanniner og lang ettersmak. Passer til: Svinekjøtt, småvilt og fugl, storfe.

Pris: 220 kr Vinmonopolet

Perrin Coudolet de Beaucastel Cotes-du-Rhone 2016 Taxfree pris kr 199 Du sparer kr 90.- Poeng: 88

Middels rød farge. Bjørnebær, anis og plomme på duft og smak. Fyldig og middels intens vin med middels tannin og lang ettersmak. Passer til: Storfe, lam og sau. Pris:

296,– kr Vinmonopolet

Montecillo Gran Reserva 2010 Taxfree pris kr 199,- Du sparer kr 40.- Poeng: 89

Dyp rød farge. Røde bær, krydder, vanilje, lær på duft og smak. Utviklet med middels fyldig og intens vin med middels syre, middels tannin og lang ettersmak. Passer til: Storfe, lam og sau.

Pris: 230 kr Vinmonopolet

Cune Reserva 2015 Taxfree pris kr 129.- Du sparer kr 51.- Poeng: 87 Middels rød farge. Mørke bær, anis, krydder og vanilje på duft og smak. Fyldig og middels intens vin med middels tannin og middels lang ettersmak. Tørr

Passer til: Lam og sau. Pris:

180 kr Vinmonopolet

Marqués de Riscal Reserva 2015 Taxfree pris kr 149.- Du sparer kr 66.- Poeng: 88 Middels rød farge. Mørke bær, anis og krydder på duft og smak. Middels fyldig med balanserte tanniner og lang ettersmak. Passer til: Storvilt, storfe, lam og sau. Pris:215 kr Vinmonopolet