Nordmenn vil redde verden fra bakrus

– Japan er vel det eneste stedet i verden jeg kan drikke noen under bordet. De tåler lite, og blir veldig dårlige etterpå. Samtidig er de glade i en fest, sier Einar Jensen. Han er professor ved Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø.

– I tillegg har de en hierarkisk kultur, der det er sjefen som bestemmer om det blir møte på baren etter jobb eller ikke, skyter Steinar Ask Magnussen inn fra sidelinjen. Han har over flere år jobbet med ulike helseselskaper.

I dag er de ikke samlet rundt en flaske sake i Tokyo, men nipper til en sort kaffe midt i Oslo sentrum. Magnussen danderer en power point-utskrift utover bordet ved siden av en plastflaske som han rister på. Etiketten er merket Zobrius After-Alcohol Drink. Innholdet skal ikke bare hjelpe japanerne med hodepine, men også resten av verden. Magnussen mener det finnes et gigantisk marked for innholdet som skal fungere som en hjelpende hånd mot tømmermenn. Han heller drikken i et vannglass. Fargen er ganske gusje-grønn, men dufter av frisk sitrus.

– Den kan enten drikkes som en shot eller blandes med vann før du legger deg etter en kveld i festlige lag, forklarer han opprømt.

Det viser seg at det gode humøret bunner i at Zobrius Pharma nettopp har tegnet en kontrakt med distributører i 22 land, hvor blant annet Polen, Sør-Korea og Australia står på listen. Magnussen er sikker på at dette kan gi minimum 60 millioner kroner i omsetning i løpet av fem år.

KAN DE REDDE VERDEN FRA BAKRUS? Adm. direktør Steinar Ask Magnussen, Bjørn Tore Langeland, styreleder Einar Langseth og Einar P.H. Jensen. Foto: Iván Kverme

Fem år og 7 millioner

Det finnes et hav av råd for å unngå tømmermenn dagen derpå: Asparges, mengder vann, kebab og allergitabletter er noen av dem. De fleste har sine begrensninger.

– Dagen derpå-problematikken og hvor mye det faktisk koster samfunnet var større enn jeg var klar over, sier Bjørn T. Langeland. Sammen med Jensen og Magnussen, og den nå avdøde professoren Jan Karlsen, har han klart å formulere en drikk etter fem år med forskning og produktutvikling.

De har brukt fire av fem år sammen med verdens største produsent av planteekstrakter i Tyskland. I dag består Zobrius Pharma av en gjeng med siviløkonomer, jurister og professorer, med base i Drammen.

– Vi har sammen med venner og kjente investert over syv millioner kroner fra egne lommer, og lagt inn flere årsverk allerede, sier Magnussen, som er administrerende direktør i selskapet, og også den som prater mest rundt gründerideen. Selv har han flere års erfaring fra legemiddelindustrien. Blant annet som administrerende direktør i både Calpro og Desitin Pharma.

– Vi går nå inn i marked hvor det er et stort behov. Visjonen vår er helse, samtidig som vi ser på grønne trender. Ser man til andre land som Tyskland og i Asia har de en lang tradisjon for plantebasert kosttilskudd. Her hjemme er en av forklaringene for at vi henger litt etter, at vi rett og slett ikke gror så mye urter selv, sier de.

Zobrius. Bakrusdrikk Foto: Zobrius

Ute på test

Shotten som kan hjelpe dagen derpå testes først og fremst i Øst-Europa. Det er et folk som er glade i å ta seg en fest.

– Øst-Europa og Russland er undervurderte markeder. Ikke bare har de i de store byene enorm kjøpekraft, men produktet vårt har også et stort potensiale der. Vi har allerede inngått avtaler med gunstige betingelser som reduserer kapitalbehovet vårt, sier Magnussen.

– Hva med Norge, har man ikke bruk for et slikt produkt her til lands?

– Det er klart vi også skal lansere Zobrius her hjemme, men det er først og fremst fordi vi holder til her. I tillegg er det gøy å kunne skape arbeidsplasser her i fremtiden. Det er ikke primært i Norge vi ser vekstpotensiale, men vi prøvde oss likevel under julebordsesongen. Vi solgte produktet fra ulike barer og restauranter, og flaskene ble revet bort.

I Norge ønsker bedriften å distribuere produktet via en etablert distributør til hoteller, restauranter og døgnåpne storkiosker. De satser først og fremst på businesshoteller for å nå ut til menn, og spahoteller for å nå det motsatte kjønn. Internasjonalt ser de på utsalgssteder som taxfree-avdelinger på ferger, musikkfestivaler og bensinstasjoner.

Med tanke på utviklingskostnadene, som nå begynner å nærme seg fem millioner kroner, må de ut til de store markedene. Med råstoffet de allerede har sikret seg, har Zobrius Pharma nok til å lage to millioner shots.

– Ting tar lengre tid enn man tror. Den største utfordringen var å få standardisert planteekstraktene, noe som tok oss fire år. Bare blant plantesorten ginseng finnes det 200 sorter å velge mellom. Vi har valgt ut den beste, uten at vi kan si noe om hvilken sort det er. Om noen prøver å kopiere oss er det nok det samme som å finne nåla i en høystakk, sier de.