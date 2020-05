Europas tapere

– Hvis man tror at den svake kronen skyldes de ekstremt lave oljeprisene og den pågående krisen, og at den senere vil hente seg inn igjen, ja så vil dette isolert sett tale mot å kjøpe utenlandske aksjer nå. Alternativt går det an å valutasikre sine posisjoner. I dag er det blitt et godt utvalg i fond som er valutasikret, sier Kjetil Olsen.