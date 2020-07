Elise By Olsen ble verdenskjent i tenårene. Nå bygger 20-åringen motebibliotek

STORE SAMARBEIDSPARTNERE: Prada har allerede gått med på å samarbeide med den nye institusjonen som skal åpne i Oslo. I dag annonserer motehuset i magasinet etablert av Elise By Olsen, Wallet. – Prada er et motehus som operer som en slags institusjon allerede. De produserer nesten alt i Italia, og har en lang historie, sier Elise By Olsen. Foto: NTB Scanpix