Vil foran i vaksinekøen. Private klinikker opplever stor pågang

Er det mulig å kjøpe seg frem i vaksinekøen? Amerikaneren Arthur Caplan har gått ut og sagt at det «helt sikkert blir et sort marked for vaksiner». Caplan er professor i bioetikk ved New York University. Da to reportere fra amerikanske NRP (National Public Radio) undersøkte det mørke nettet for coronavaksiner fant de 200 annonser. Prisene lå typisk på 4.000 euro for ti vaksinedoser. Financial Times har også rapportert om stort utbud av coronavaksine på det mørke nettet. Eksperter avisen har snakket med er overbevist om at det stort sett handler om falske vaksiner, eller bare ren svindel.