Moms på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi

Dersom utleier allerede er frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret, vil en endring av leietakers avgiftsstatus fra avgiftsunntatt til avgiftspliktig innebære at leieforholdet automatisk omfattes av utleies frivillige registrering. Det innebærer at husleien skal faktureres med merverdiavgift. Dersom det ikke er ønskelig at leieforholdet skal omfattes av utleiers frivillige registrering, må det gis særskilt beskjed om det til skattemyndighetene. Det kan for eksempel være aktuelt dersom leietaker har lav avgiftspliktig omsetning, slik at det kun i begrenset grad foreligger fradragsrett for merverdiavgiften på husleien. Det nevnes i den forbindelse at det ikke vil foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift dersom en virksomhet har både avgiftsunntatt og avgiftspliktig virksomhet, men hvor den avgiftspliktige omsetningen utgjør fem prosent eller mindre. Merverdiavgiften på husleien vil da bli en endelig kostnad for leietaker.