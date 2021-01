En morsom historie fra oppstarten forteller at Hastings høsten 2000 reiste til Dallas for å møte John Antioco, som var sjef i giganten Blockbuster. Han la et tilbud på bordet. Ville han kjøpe Netflix for 50 millioner dollar? Antioco mente gründeren var gal, ingen ville betale slike summer for en bedrift som sendte utleiefilmer i posten.