Familiebedrifter og eventuell gjeninnføring av arveavgift

Nettopp derfor er det mulig å hevde at uten arveavgiften har det vært mye større rom for å gjennomføre gjennomtenkte og langsiktige generasjonsskifter. Det er dermed svært viktig at frykten for arveavgift ikke resulterer i at det nå gjennomføres generasjonsskifter på feil grunnlag. Dette kan få betydning både for selskapets evne til å utvikle seg videre, og for den enkelte aksjonær som mottar betydelige formuer – kanskje før en er klar for ansvaret dette innebærer.