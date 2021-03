Mange kjente problemer - få nye grep

Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Perspektivmeldingen er et nyttig dokument. Her løftes blikket og langsiktige utviklingstrekk for økonomien og offentlige budsjetter løftes frem. Utfordringene er dog langt på vei de samme som i foregående meldinger helt tilbake til starten av 2000-tallet. For eksempel at eldrebølgen kommer til å tynge offentlige budsjetter og at det vil være et stort offentlig inndekkingsbehov i fremtiden.

Meldingen viser ikke bare hvordan ubalanser kan utvikle seg, men trekker også frem alternative forløp som kan gi en bedre og mer balansert utvikling, både i økonomien og i budsjettene. Også her er det lite nytt. Det vil gå bedre hvis vi holder oss friskere, jobber mer og lengre.

Når både problemer og løsninger må gjentas, er det også et uttrykk for at vi ikke har lykkes med å snu de negative trendene.

Sysselsettingen må opp

Det viktigste bidraget til å styrke budsjettet fremover er å øke sysselsettingen, særlig gjennom å få flere over fra uføre- og syketrygd til arbeid. I tillegg til lavere budsjettutgifter vil overgang fra trygd til arbeid gi økte skatteinntekter.

Det er betydelige konflikter mellom fordelingshensyn og økonomiske insentiver som meldingen unnlater å løfte opp.

Norge er i verdenstoppen med tanke på andel av befolkningen på helserelaterte trygdeytelser, og det kan vanskelig forklares av dårlig helsetilstand i den norske befolkningen. Dersom forskjellen i uføreandelen mellom Norge og Sverige gradvis halveres, vil budsjettet kunne styrkes med om lag 44 milliarder kroner om ti år. Dersom forskjellen mellom disse to landene i andelen på syketrygd går ned med to tredjedeler, kan budsjettet styrkes med 20 milliarder kroner.

Hvilke strategier?

Siden økt sysselsetting, særlig ved å få flere over fra helserelaterte ytelser til jobb, er så viktig, burde meldingen vise frem noen alternative strategier for å få det til. Slike skorter det på. Regjeringen vil føre en «forutsigbar politikk», «bevare et omstillingsdyktig arbeidsliv», «bevare trepartssamarbeidet» og vil at «gjennomsnittlig arbeidstid holdes oppe». Blant annet.