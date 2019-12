Bokanmeldelse: Alt som er galt med olje

Nå vil alle hate oljeindustrien. Folk vil kjøre elbil, dele positive innlegg om Greta Thunberg og erklære at oljeindustrien bør legges ned. Personlig grønnvasking er viktigere enn noen gang.

En som vet å utnytte dette er den amerikanske skuespilleren og TV-stjernen Rachel Maddow. Hun har sitt eget TV-show ved navn The Rachel Maddow Show og er kjent som en liberal politisk kommentator.

Med en doktorgrad i statsvitenskap fra Oxford er hun ingen hvem som helst. Å skrive bok ved siden av å være programleder er unektelig imponerende.

Hun greier til og med å nå ut til folk flest. Boken «Blowout» klatrer akkurat nå oppover på bestselgerlistene i USA.

Historien om alt

Vi greier faktisk ikke å gjengi hva boken handler om, for det er en eneste stor saus av alt som er galt med olje- og gassindustrien.

Den handler delvis om Russland, og den politiske maktens spill med oljeressurser, som sant nok ikke er noe stolt historie. Historien om Mikhail Khodorkovsky og Yukos blir beskrevet i detalj, uten at det kommer frem så veldig mye nytt.

Den handler om det amerikanske skifergasseventyret som uten tvil har sine svin på skogen.

Den handler også om den ville pengebruken til overbetalte, amerikanske oljetopper. Om privatfly, private palasser og tjenere.

Den handler om USA elleville oljeoperasjoner i Republikken Ekvatorial-Guinea, som er er en av oljehistoriens sørgeligste historier.

Og den handler om hvordan oljemakten renner inn i gangene på Det Hvite Hus.

Boken er til og med relevant for Norge. Den nevner et par oppkjøp Equinor har gjort i USA, den nevner luksusbåtene som halvnorske Nor-tech har produsert for de styrtrike og den nevner at Norge er unntaket som bekrefter regel når det gjelder å ta godt vare på en oljeformue.

Blowout Foto: -

Har oljen all skyld?

Men hvor skal vi hen med denne omfattende oppsummeringen om alt som er galt med oljen?

Olje er en av verdens viktigste naturressurser. Er det oljens feil at det finnes korrupsjon, maktmisbruk, megalomani, løgn og dårlig dømmekraft? Ville alt dette vært fraværende om vi heller baserte oss på atomkraft?

Selv om boken i og for seg er godt skrevet og underholdende, så ser vi ikke helt at den greier å lande et budskap.

Men Rachel Maddow er smart. Hun treffer perfekt på bølgen av hat mot oljeindustrien.

Hun hopper lett over det faktum at markedet allerede har begynt å rydde opp.

Fornybar og ren energi prises nå mye høyere enn slemme oljeselskaper.

Men det blir det ikke TV-show og bestselgerbok av.