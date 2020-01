James Hawes byr på tysk historie i lettlest-variant

«Les den», «fantastisk», «omfattende og troverdig», skryter The Economist, Spectator og Observer av James Hawes’ bok om Tyskland.

Boken tar for seg landet med verdens fjerde største økonomi, som samtidig er Europas politiske og økonomiske midtpunkt.

Amerikansk politikk er nok morsommere. Kjendisfaktoren i britisk fotball er høyere, og været er bedre i Frankrike og Italia.

Likevel er argumentene åpenbare for at vi i Norge burde interesse oss mer for Tyskland.

Det er en av Norges viktigste handelspartnere. Tyskerne får ikke nok av norsk laks, naturgass, fjord, fjell og midnattssol. Motsatt står BMW, Mercedes og Volkswagen for kvalitet, omtrent uansett hvem du spør.

Tyskland er i hvert fall ikke et land det skader å kjenne litt bedre.

Strengt i øst, liberalt i vest

Med sine 276 sider passer boken til James Hawes brukbart inn i både reisekoffert og hektiske dager.

FORFATTER: James Hawes studerte tysk ved Oxford University og har gitt ut seks romaner. Foto: Wikipedia

«Er Tyskland nå Vestens siste bastion med økonomisk fremgang og rasjonelle myndigheter? Eller er EU og euroen bare et verktøy tyskerne bruker for atter en gang å kunne styre Europa?».

Det spør Vega forlag på baksiden av boken.

Dessverre er det ikke slike spørsmål som går som en rød tråd gjennom boken. Den røde tråden er i stedet forholdet mellom øst og vest i Tyskland.

For skillet mellom det internasjonalt orienterte, liberale Vest-Tyskland og det bondske, strenge og fremmedfiendtlige Ostelbien, altså områdene øst for Elben, går over 2.000 år tilbake, hevder Hawes.

Han peker på at romerne klarte å erobre og pasifisere den sørlige og vestlige delen av dagens Tyskland. Germanerne sør og vest for grensen ble sivilisert, mens befolkningen i øst og nord forble barbarer.

Kolonisering og mistro

Dette skillet ble bare bekreftet opp gjennom historien, mener Hawes.

Da germanerne trengte seg østover, ble de boende som kolonister og nybyggere blant den slaviske befolkningen.

Det skapte grobunn for en sterk mistro til fremmede folkegrupper, akkurat som det ble krav om samhold i egen folkegruppe.

Denne skepsisen kan vi den dag i dag lese ut av oppslutningen om høyrenasjonalistiske Alternative für Deutschland, som er sterkest i det tidligere DDR, hevder Hawes.

Gjenforeningen av Tyskland i 1990 gikk særlig ut over Vest-Tyskland, mener han.

«Akkurat som i perioden 1871–1933 fikk tyskere i det rike, produktive vest høre at det var deres nasjonale plikt å subsidiere den håpløse økonomien i Ostelbien og å betale for et enormt byråkrati i Berlin, som nå liksom skulle være deres hovedstad», skriver han.

Begrepet Ostelbien går igjen, og det området har han generelt ikke mye pent å si om.

Vår mening + Lettlest og forbilledlig kort. + Rikelig med kart og faktabokser. + Tyskland er ikke et land det skader å kjenne litt bedre. - Den røde tråden i boken handler om skillet mellom øst og vest innad i Tyskland. Det er usikkert om det er en nøkkel som får oss til å forstå mer av Tyskland. - Begrepet «Ostelbien», som Hawes bruker mye, er i hvert fall ikke et sentralt begrep i tysk politikk og samfunnsdebatt til daglig. - Mottagelsen i Tyskland tyder i hvert fall ikke på at Hawes har skjønt noe andre ikke har skjønt.

Her hersket de militaristiske, puritanske junkerne på 1700-tallet, og her har lutheransk autoritarisme skapt grobunn for fremmedfrykt.

Avmålt i Tyskland

Hawes fikk gode kritikker for boken da den kom ut i Storbritannia i 2017, men i Tyskland var mottagelsen mer avmålt.

«Tyskland. Hele historien kort fortalt» av James Hawes. 276 sider Vega forlag

«Et provoserende blikk på Øst-Tyskland», skrev liberalkonservative Die Welt.

Vi skal ikke avskrive konfliktaksen mellom øst og vest som en nøkkel til å forstå mer av Tyskland.

Men det som er sikkert, og litt påfallende, er at Ostelbien ikke er noe sentralt begrep i tysk politikk eller samfunnsdebatt til daglig, selv om det er hos Hawes.

Om det er et begrep som på magisk vis får deg til å forstå mer av vår store nabo i sør, er tvilsomt.

Sannsynligvis er det mer en blindvei enn en snarvei.