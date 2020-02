Hvem kan vi egentlig stole på?

En februardag i 2016 går Jason Brian Dalton inn i en våpenbutikk i Kalamazoo i Michigan for å kjøpe et våpen. En time senere setter han seg bak rattet i sin Hummer H3 og starter på sin kveldsjobb som Uber-sjåfør.

Når kvelden er over er småbyen rammet av sin største tragedie noen gang. Seks mennesker er skutt og drept, ytterligere to er skutt og skadet. Likene er spredd utover byen.

Jason Brian Dalton har på uforklarlig vis fått veksle mellom rollene som massemorder og Uber-sjåfør. Etter å ha begått et drap, satte han seg inn i bilen og ventet på neste bestilling.

Alt er tillit

Hvis du tror at vi har fått en ny, digital økonomi kun basert på den teknologiske utviklingen, så har du misforstått, mener forfatteren Rachel Botsman. Facebook, Google, Tesla, Uber og Airbnb er ikke blitt suksesser bare gjennom ny teknologi. En like viktig byggesten i den nye økonomien er at folk flest har vært villige til å stole på de nye plattformene. Gi sin tillit.

I boken «Who can you trust?» viser hun på fascinerende vis hvordan tillit er byggestenen i mange av de nye tjenestene og produktene vi omgir oss med. Når du bestiller en bil fra Uber så velger du bort et tradisjonelt taxiselskap som (forhåpentligvis) har noen rutiner for rekruttering og kontroll av sjåfører. Du stoler på Ubers ratingsystem. Og forhåpentligvis er ikke sjåføren som skal plukke deg opp en sen kveld en voldtekstmann. Eller en massemorder.

Kokain av høyeste kvalitet

Denne tilliten i nye plattformer får utrolige utslag. Botsman forteller om hvordan narkohandel fungerer bedre enn tidligere gjennom omsetning på den mørke webben. Hun viser til undersøkelser som dokumenterte at kokainen som omsettes over internett er renere enn den som omsette på gateplan.

Rachel Botsman «Who can you trust?» 352 sider Penguin Books

Tesla er et annet godt eksempel som trekkes frem i boken. I Norge har vi aksjeforvalter Jan Petter Sissener som trader Tesla-aksjens om om det er en bilprodusent. Botsman viser hvordan Tesla tvert i mot er en plattform, et trossystem, en menighet, der deltakerne villig deler data i troen på at de om noen år vi ha verdens beste selvkjørende biler.

Derfor kan man ikke prise Tesla som Toyota eller Volkswagen.

Tillit har på forunderlig vis blitt byggestenen i den nye delingsøkonomien, men det er også en byggesten som kan briste. Og det er en alvorlig trussel vi nå står overfor, skriver forfatteren.

Hvordan? Vel, det skal vi ikke avsløre her.

