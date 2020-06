Professor Jonathan M. Metzl rapporterer fra Trumps USA. Det er som om han er kommet til en fremmed planet.

«Dying of whiteness. How the politics of racial resentment is killing America’s heartland» av Jonathan M. Metzl

342 sider

Basic Books

+ Møter interessante folk.

+ Tar opp aktuelle og brennbare temaer.

- Gjør ikke noe særlig forsøk på å finne ut hvorfor våpenkontroll og offentlig helsevesen er så upopulært i Trump-land.

- Tesen om at negative holdninger til våpenkontroll og offentlig helsevesen har en rasistisk undertone er ganske tynn.