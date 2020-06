Blockchain enkelt forklart. Men så ble det ikke så enkelt likevel

«The real business of blockchain. How leaders can create value in a new digital age» av David Furlonger og Christophe Uzureau

272 sider

Harvard Business Review Press

+ Forklarer litt om hvordan blockchain fungerer, men burde hatt mer.

+ Viser noen eksempler på bruk av blockchain utenom pengeoverføringer.

+ Er ment å gi inspirasjon til ledere som lurer på om blockchain er noe for dem.

- Mye vagt konsulentspråk.

- Heseblesende stil.

- Går ikke ordentlig i dybden på eksemplene.