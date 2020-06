Trump, kristenkonservative og amerikanske bønder: Darrell M. West skriver om USAs splittelse

USA er et konfliktfylt og splittet samfunn. Om det ikke har vært tydelig før, er det blitt det denne uken.

På den ene siden er store grupper opprørt over vold og anarki i gatene, og de ser ut til å regne Trump som sin redningsmann.

På den andre siden har millioner av amerikanere sympati for protestene, og de forakter både Trump, politikken og velgerne hans.

Darrell M. Wests (65) bok søker å forklare hvordan polariseringen har oppstått, og hvorfor høyre- og venstresiden i USA ikke stoler på hverandre.

Boken kom for et år siden, så den er langt mindre fersk enn bøkene vi normalt plukker ut og sier vår mening om i denne spalten.

Men vi gjør et unntak fordi boken ikke har vært omtalt i norske medier tidligere. Situasjonen i USA har gjort den aktuell, og ikke minst har polariseringen i landet tiltatt over flere år.

Fra Midtvesten til Ivy League

West jobber ved Brookings Institution, og er således en del av den eliten som mange av Trumps tilhengere er skeptiske til.

Det blir nok ikke bedre av at han i 26 år underviste ved Brown University, et av de amerikanske Ivy League-universitetene som er kjent for sine radikale studenter.

Om boken «Divided Politics, Divided Nation. Hyperconflict in the Trump Era» av Darrell M. West 222 sider Brookings Institution Press

West vokste imidlertid opp langt unna eliteskolen i Rhode Island, både geografisk og mentalt. Foreldrene hans var melkebønder, og flere av søsknene bor fortsatt på landsbygda i midtvest-delstaten Ohio.

Her står Trump og Republikanerne sterkt. Foreldrene var dypt religiøse. Arbeidet på bondegården var knallhardt, og skepsisen til eliten på østkysten sterkt.

Jesus og atomvåpen

Boken er egentlig mer en selvbiografi enn en dyptpløyende analyse av amerikansk politikk, og det er nettopp det som gjør den interessant og unik.

Vår mening + Lett å lese. + Detalj- og fargerik beskrivelse av sin egen oppvekst og familiebakgrunn. + Evne til å forklare det store med det lille. - Havner av og til for langt ute på viddene. - Noen ganger kritiserer han høyresiden og Trump uten å forklare hvorfor de handler som de gjør.

Boken bygger på 40 års research, eller i hvert fall like mange år med samtaler med venner og familie.

Vi leser om diskusjonen i familieselskapet som handler om hvorvidt Jesus ville ha brukt atomvåpen i en konflikt i Midtøsten. Vi kan avsløre at de konservative mener at han ville ha gjort det, mens forfatteren mener nei.

FORFATTER: Darrell M. West er avdelingsleder ved tenketanken Brookings Institution og underviste ved Brown University frem til 2008. Foto: Brookings Institution

Vi leser om Wests ungdomstid i den konservative menigheten i Ohio og møtet med det liberale, kristne miljøet ved Brown, og vi får innblikk i brevene og samtalene mellom ham og søstrene når broren står frem homofil.

Opplevelsene i menigheten flettes sammen med høyredreiningen i amerikansk kristenliv, mens homofilispørsmålet knyttes opp til en splittende rettsavgjørelse i landets høyesterett.

Les også: Valgkampinnlegg fra venstre

I 2018 måtte nemlig retten ta stilling til om konditoriet Masterpiece Cakeshop i Colorado kunne nekte å bake en bryllupskake til et homofilt par.

Innehaveren av konditoriet ville ikke bake kaken på grunn av sin religiøse overbevisning om at homofili var synd, og Høyesterett ga konditoren medhold.

Oppfordring: Spis mer lunsj!

Det er Wests evne til å forklare det store med det lille som gjør boken til anbefalt lesning. Uten referansene til storpolitikken og amerikansk historie ville alle hverdagshistoriene ha blitt hengende i løse luften.

Motsatte ville en analyse av splittelsen i amerikansk politikk uten historier og eksempler ha blitt tørre greier, og sannsynligvis ha tilført lite nytt.

Riktignok havner West av og til for langt ute på viddene. For eksempel bruker han fem sider på å fortelle hvor vanskelig det var for den tyske kona å få amerikansk statsborgerskap.

Noen ganger kritiserer han også bare høyresiden og Trump uten å forklare hvorfor de handler som de gjør.

Men dette er unntakene og ikke regelen. Stort sett oppklarer West mer han enn dømmer.

«I stedet for å betrakte motstanderne som fiender kan man se dem som individer med et annet standpunkt», skriver West.

Han avslutter boken med å oppfordre motstandere på høyre- og venstresiden til oftere å spise sammen.

Ingen dum oppfordring, det.