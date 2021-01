Det største egoet i New York

Under et besøk i New York i 2018 skulle vi gjøre tre intervjuer på en dag. Det naturlige møtestedet, foreslått av intervjuobjektene selv, var en avdeling av WeWork. Moderne lokaler med litt nattklubb-preg der vi fikk gjort alt vi skulle gjøre den dagen. Fremtidens kontorløsning, fikk vi vite. Det året leverte WeWork et samlet underskudd på utrolige to milliarder dollar.