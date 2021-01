Pandemiske investeringstips

Den amerikanske forfatteren, økonomen, advokaten, kommentatoren og investoren James Rickards har begått mange bøker, der dystopiske titler er et slags gjennomgangstema. Debutboken «Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis» i 2011 ble fulgt opp av bøker som «The Death of Money» og «The Road to Ruin: The Global Elites' Secret Plan for the Next Financial Crisis».