Ernas mange feil

Det er ikke overraskende at en som har fartstid som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet og nå er LO-ansatt er kritisk til Erna Solberg, Høyre og regjeringssammensetningene som har sittet med makten siden stortingsvalget 2013.

Det er dermed heller ikke overraskende at Wegard Harsvik i sin ferske bok «Arven etter Erna» påpeker at Solberg-regjeringene har gitt skattelette til de rikeste, gjort livet vanskeligere for de svakeste og sviktet når det kommer til beredskap.

Men ingenting er som ordentlig god kritikk - og da ikke ment som i positiv omtale, men som i fin, kritisk gjennomgang av utviklingen de seneste åtte årene.

Problemet er bare at det tar for lang tid før forfatteren kommer til poenget.

Rik fremfor fattig

For all del, de første 100 sidene i «Arven etter Erna» er spennende lesning. Men det er først etter omtrent halve boken at kritikken blir konkret. Da begynner Harsvik å liste opp hvordan Ernas mange skattekutt virker inn for dem som rammes, og selv om mye er kjent er det likevel oppsiktsvekkende.

Kort oppsummert: De aller rikeste har fått to prosent i skattekutt under Solbergs regjeringer, mens de som er dårligst stilt har fått kuttet svimlende 43 milliarder kroner gjennom for eksempel reduksjon i pendlerfradrag, brillestøtte til barn og fjerning av feriepenger på dagpenger.

Det synes imidlertid noe naivt å tro at Høyre kun er pro privatisering fordi enkelte grupper i samfunnet (som tilfeldigvis også er deres velgere) skal tjene penger på å overta tjenester staten tidligere har hatt ansvar for. Noe av årsaken må jo også å være et ønske om effektivisering og dermed lavere utgifter for det offentlige. Om strategien er vellykket eller ei er en annen sak.

Verdivalg

At Solbergs lefling med abortloven ikke blir viet særlig oppmerksomhet er også en svakhet. For er det noe som blir stående igjen etter henne er det hvordan hun trampet på kvinners rettigheter for å få KrF inn i regjering - noe som igjen åpnet for en helt ny debatt om abortloven.

De aller fleste har (forhåpentligvis) fått med seg at det er stortingsvalg til høsten, og Harsviks bok kommer i så måte godt timet til det. Dog kanskje litt for tidlig? Blir den glemt før den tid? Jeg håper ikke det.

I «Arven etter Erna» skriver Hasvik at han håper høstens valg blir et verdivalg, fremfor et valg som preges av personifisering av type «Erna er stjerna» der vår nåværende statsminister eller andre politikere danser for barn på NRK Super eller rydder plast uten å få et eneste kritisk spørsmål om Norges plastforurensing. Det gjenstår å se. I mellomtiden - godt landsmøte!

Arven etter Erna Wegard Harsvik Res Publica 256 sider Pluss: Spennende og aktuelt tema God oppsummering etterhvert Minus: Tar litt lang tid før poenget kommer Burde lest korrektur en ekstra gang