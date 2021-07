Ny bok: Hilmar Rekstens bankforbindelse står frem

Også får vi selvsagt høre om Hilmar Reksten. På midten av 1970-tallet ble banken hardt rammet av skipsfartskrisen. Sentralt var engasjementene til skipsrederen Hilmar Reksten. Norland leverer sin versjon av historien.

KONGELIG: Otto R. Norland var sentral i det norske miljøet i London. I 2002 tok han i mot kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon da de besøkte byen. Foto: NTB

Fire dårlige beslutninger

Norske medier skrev opp og ned om Reksten-historien og det er også kommet flere bøker om rederlegenden. Men lite er nedskrevet av noen som satt på innsiden, poengterer Norland. Han hevder det er første gang noen fra Hambros Bank tar bladet fra munnen. Og kanskje er han den siste. Forfatteren er født i 1930. De fleste som jobbet i banken på den tiden er trolig gått bort.

Norland peker på fire store feil som ble begått samtidig.

Reksten chartret fire VLCC’er mellom 1970 og 1973. Samtidig ville han ikke sikre seg med langsiktige kontrakter. Han ville ha inntektene fra spotmarkedet. Rekstens risikovilje var grenseløs.

Tidlig i 1973 gikk Hambros med på å innrømme et lån på 60 millioner dollar for å finansiere en opsjon på å kjøpe to VLCC’er. Her brøt Hambros sine egne retningslinjer, skriver Norland. De tok et alt for stort engasjement på én kunde. Og her kommer Norland med en innrømmelse: «I was directly involved and promoted a deal which turned out to be a very expensive lesson».

Den tredje feilen som ble begått var kontrakten som Reksten signerte med Aker i 1973. Det norske verftet skulle bygge fire ULCC’er med en pris på 430 millioner kroner hver, med levering i 1977. Det var den største nybyggingskontrakten i Norge noen gang. Kontrakten ble til i samtaler mellom Reksten og Onar Onarheim, som styrte Akers mek. Verksted. Norland mener det var oppsiktsvekkende at Aker aksepterte bare 5 prosent betaling ved signering. Normalt var 20 prosent. Hambros ble aldri kontaktet, hverken av Reksten eller av Aker, skriver Norland. «We learnt about it from a short news item in Lloyd’s List » skriver han i boken.

Grådigheten spilte også Reksten et puss. Reksten hadde et tilbud fra British Petroleum som ville sikre inntekter på mye av hans flåte. Han takket nei og håpet på en høyere pris. Bare dager senere brøt Jom kippur-krigen ut og BP var ikke lengre interessert.

Hilmar Reksten gikk som kjent til bunns. Rekstens konkursbo og den norske stat forfulgte banken rettslig over en 20-årsperiode, for bankens påståtte kjennskap til Rekstens skjulte midler i utlandet, ifølge Wikipedia. Resultatet ble to utenomrettslige forlik, begge i bankens disfavør.

Cover fra bok skrevet av Otto Norland Foto: Andreas Klemsdal

Grundig bok

Norland legger ikke fingrene i mellom og innrømmer at skipsfartskrisen var skjebnesvanger for Hambros Bank og også splittet den mektige Hambro-familien. Men han peker også på at mange av de sentrale norske kundene, som Norsk Hydro, fortsatte som kunder i årene etter Rekstens fall.

Norland greier på utrolig vis å flette sammen Europas finansielle utvikling, historiske begivenheter, Londons finansliv med sin egen maktkamp og karriereløp. I tillegg til å veve det sammen med Norges forbindelser til verden, via London.

Dette er ikke en beretning som en mann godt opp i årene har rablet ned over et glass sherry fra leiligheten sin på Frogner. Det er en beretning med en imponerende detaljrikdom som må være skrevet med støtte av andre kilder eller med hjelp av en svært grundig dagbok. Boken er ikke feilfri, den er ikke et litterært mesterverk, men det fungerer som en beretning fra et sentralt tidsvitne.

Selvbiografien på over 300 sider er utgitt på Kolofon Forlag, en publiseringstjeneste som hjelper forfattere med å publisere bøker på egenhånd. Den er skrevet på engelsk, noe som trolig faller naturlig for forfatteren, da publikummet også kan være utenfor landets grenser.

Beskjedenhet er neppe Norlands mest fremtredende karaktertrekk. Dermed er det også blitt finanshistorie.