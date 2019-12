To nordmenn vil levere strøm til 1,3 milliarder indere

Tenker du på verdensrommet har det en tendens til å bli så stort at det vanskelig kan fattes for menneskesinnet – med mindre du heter Knut Jørgen Røed Ødegaard naturligvis.

Det samme konseptet gjelder her på jorden. Men da handler det ikke om store smell, sorte hull og kometer. I stedet handler det om små mikrobrikker. Mikrobrikker som kan styre dine ellers så primitive hverdagsobjekter mot en smartere tilværelse. Selv varmtvannsprederen kan kobles til internett om du virkelig skulle koke for det. Konseptet går under navnet «the internet of things», eller IoT på kort, som det kalles av de som vet hva det er.

Og på et eller annet vis har lille Norge nærmest blitt en A-kjendis for å levere saker og ting rundt dette. Mye takket være Trondheim, mener en 64-åring fra Moss.



Til India

Thorstein Tønnesson er nerden fra Moss som skal bringe norsk teknologi til intet annet enn indiske lysstolper og strømmålere. Han er en slags romfarer innenfor tingenes internett, hvilket han har jobbet med «siden før tusenårskiftet – da med fax». Selskapet hans Tinymesh har en liten mikrobrikke i grønn plast og metall. En radiosender i all essens. Partytrikset er enkelt:

TIL INDIA OG TILBAKE: Thorstein Tønnesson har lang erfaring fra teknologibransjen. Nå tar han norsk software til India, og håper å lokke til seg så mange kunder at selskapet skal installere 300 millioner mikrobrikker i strømmålere. Foto: Nicolai Giil

– Den har svært effektiv utnyttelse av det lille minnet.

Derav navnet «Tinymesh». Allerede finnes den i én million indiske strømmålere. Nå ønsker han plassering i minst 300 millioner enheter til. Det sør-asiatiske landet har bestemt seg for å oppgradere gamle og utdaterte strømmålere – mye likt som Norge gjorde for få år siden.

Tinymesh Navn Thorstein Tønnesson (64) og Esben Keim (52). Selskap Tiny Mesh AS Forretningsidé Utvikle, produsere og drifte RF-radio kommunikasjon (IoT) løsninger til infrastruktur. Løsningen er optimalisert for høye volumer til ekstremt lav kostnad. Ambisjon Markedsandel på 10% innenfor strømmålere, samt 20% innen gatelys i India. Finansiering Det er gjort tre emisjoner totalt, med i overkant av 10 millioner kroner. Ytterligere 5 millioner kroner kommer fra EUs innovasjonsprogram Horizon 2020. Samt mottatt noe lån fra Innovasjon Norge. Eiere Hovedaksjonærer er Thorstein Tønnesson (34%), Esben Keim (10%), Rolf Møll Nilsen (6,5%) og Østfold Follo Nyskapningsfond (6%).

Sammen med Esben Keim, en strategisk konsulent og investor, som kom inn i prosjektet i 2015 gjennom sitt selskap Vital Few, skal han erobre indiske strømmålere og gatelys – sånn i første omgang i det minste. Mulighetene er tross alt uendelige med IoT. Spesielt om du har en egendesignet mikrobrikke.

– Det å ha denne teknologien var litt som å surre rundt i en godtebutikk før vi hadde bestemt hva vi skulle satse på, med masse interessant over alt. Men man får ikke gjort så mye ved å bare surre rundt, sier Keim.

MAGIKEREN: Dette er mikrobrikken som Tinymesh produserer i India. Softwaren er laget i Norge. Foto: Tinymesh

Valget falt altså på India etter mye analyse. Og det å koble opp strømmålere og gatelys til et nettverk, slik at kraftverkene og tilbyderne med enkelhet kan detaljstyre og hente informasjon om strømbruken. Tinymesh tilbyr software, hardware og drift av kommunikasjonen mellom hvert enkelt kraftverk og deres kunder, med brikken som er plassert i hver måleboks.

– Hvorfor akkurat India?



– Det er estimert at de kommer til å ha en 300 prosents økning i etterspørsel for strøm de neste årene, proklamerer Keim.

– At de også skal installere 300 millioner nye strømmålere innen tre år er myndighetenes policy, forteller Tønnessen.

– Hvordan opplever dere India annerledes enn Norge?



– Den største forskjellen er at de i India har et helt annet forhold til tid – et mye mer avslappet forhold, sier Keim.

Selv har han besøkt landet én gang. Tønnesson oppholder seg der flere måneder i året.

– Synes de da at nordmenn er mest innpåslitne eller effektive?



– Jeg tror at de opplever oss som en fin sparringspartner, sier Keim.

– Det er jo helt vesentlig at disse indiske kundene våre ikke skal ha, og har nok heller ikke, denne relasjonen til hvordan nordmenn tenker. Det har vi bevisst prøv å bryte ned ved å ha et hel-indisk selskap. De oppfatter oss som indisk, melder Tønnesson inn.

Selv om inderne har en annen formening om tidspress skal norske Tinymesh levere en liten mikrobrikke som – i håpet – skal kunne gjøre opp for det massive effektivitetstapet som finnes i det folkerike landets energisektor. Det er på anslagsvis 30 prosent. Strøm fra energiselskapene forsvinner ut i intet. Ut i dårlig infrastruktur. Ut i dårlig kontroll på hvem som egentlig bruker strømmen.

Har én million enheter i drift

I et marked hvor den indiske staten setter strømprisene mener IoT-duoen at kraftselskapene er svært interesserte i løsningen som de tilbyr.

– Målsetningen vår er å få 10 prosent av strømmålermarkedet i India. Og på gatelys er målsetningen over 20 prosent. Har vi ordentlig stang inn kan det fort bli mer, melder Keim i kontorstolen, røft regnet 5.992 kilometer unna New Dehli.

Nå har de for øyeblikket én million slike brikker som tikker og går i indiske strømmålere. Til gatelysene tilbyr Tinymesh sin løsning muligheten til å administrere nettverket – eksempelvis ved å dimme lysene eller slå de av når det trengs å spare nettkapasitet.

GAMLE GREIER: Thorstein Tønnesson i Tinymesh, her i India, ved de gamle strømmålerne som nå skal byttes ut til fordel for smarte bokser. Foto: Privat

Betaler ikke premium

– Men hva gjør egentlig denne brikken?



Brikkens software er produsert i Norge. Selve mikrobrikken produseres, etter det duoen sier er norske spesifikasjoner, av selskapet i India for å etterfølge myndighetenes strenge krav om indisk involvering i business.

– I Norge er man villige til å betale et premium noen ganger, for å få noe ekstra. I India er det godt nok – så er det godt nok. Det er alltid forhandlinger om pris. Kontinuerlig. Og der vet vi at vi har billigere komponenter enn de andre, så vi er veldig trygge på at vi kan konkurrere på indiske konkurransevilkår og likevel være lønnsomme.

Skal hente over 50 millioner kroner

– Hvor mye koster det å produsere en slik mikrobrikke?



STRATEGISK MANN: Esben Seim kom inn i Tinymesh gjennom sitt konsulentselskap Vital Few i 2015, og eier 10 prosent av Tinymesh. Foto: Nicolai Giil

– Hva ville du gjettet?

– Under 10 kroner per stykk.



– Sånn ballpark det ja, sier Keim.

Med et økende antall anbud fra indiske myndigheter (hvor hver delstat selv gjennomfører rundene) håper duoen å hente inn mer kapital for å kapre markedsandeler.

– Vi holde på med en fundingrunde. Vi går to løp, et kortsiktig og et langsiktig. På det langsiktige planet ønsker vi 50 millioner kroner, sier Keim.

– Vi ser nok for oss at selskapet skal hente mer enn det på sikt, da forretningsmodellen endrer seg og det er enorme muligheter hvis vi er i front her, legger han til.

Duoen selger det indiske markedet som svært attraktivt for avkastning. Da er det ikke rart at andre utenlandske konkurrenter er tilstede.

– Det er tre konkurrenter vi forholder oss til nå. Og de har alle delvis skandinavisk opphav. De har dog ikke noen flere folk på bakken i India enn oss, poengterer Tønnesson.