Gründer får drahjelp av Therese Johaug

Saken er oppdatert 9. desember 2019

Get Inspired Navn: Silje Landevåg. Selskap: Get Inspired. Forretningsidé: Sporty klær for kvinner på nett. Ambisjon: Omsette for 400 millioner kroner innen fire år. Finansiering: 200.000 kroner i oppstartslån, resten er selvfinansiert. Eiere: Familien Landevåg (80 prosen) og Salvesen & Thams (20 prosent).

– Det er litt utenfor allfarvei, men det er ikke så dyrt å leie lokaler her, sier Silje Landevåg om adressen til Get Inspired. Robotlageret er enormt, og de 26 ansatte har nok av boltreplass, møterom, fellesområder, kantine og egne pulter.

Menyen består enten av knekkebrød og vann eller sushi. Klarer vi ikke månedsbudsjettet, blir det knekkebrød

– Vi har ambisiøse vekstmål. Da må vi ha fokus på å nå – og aller helst overgå – budsjettet. En kul tradisjon er at vi en fredag i måneden spanderer lunsj på de ansatte. Menyen består enten av knekkebrød og vann eller sushi. Klarer vi ikke månedsbudsjettet, blir det knekkebrød. I februar måtte vi spise det, men heldigvis blir det oftest servert sushi, sier 33-åringen.

Gikk på gründerskolen

Etter endte studier i internasjonal markedsføring fra BI, snakker hun flytende spansk etter å ha bodd i både Barcelona og Shanghai. Mandarinkunnskapen begrenser seg til noen få ord. Arbeidserfaringen er heller ikke all verden. Hun har vært spansklærer på to videregående skoler i Trondheim i et år, vært en liten tur innom reklamebransjen og før det vært deltidsansatt på Bunnpris.

– Jeg havnet i den typiske «bachelor-bunken» da jeg søkte jobber, og fant ut at jeg måtte ha noe mer. Derfor begynte jeg på Gründerskolen. Rett etterpå startet jeg Get Inspired. Da var jeg 24 år gammel og merket raskt at det var andre boller enn jeg hadde forventet. Teori og praksis var ikke det samme. Det var tøft, men jeg var ung, naiv og så muligheter i en livssituasjon der jeg ikke hadde fått familie. Jeg hadde alt å gi! Kombinasjonen ung, sulten og passe naiv var en god gründerkombinasjon, men jeg brukte halvannet år på å prøve å feile.

Bommet på markedet

Først skulle Landevåg selge treningsvideoer. Men DVD-plater var på vei ut, og i stedet for å tviholde på sin første idé, endret hun konsept og skulle heller selge treningsutstyr på nett, som strikker, baller og yogamatter.

– Da erfarte jeg at det ble lite gjenkjøp. Har du først kjøpt en strikk eller ball, har du det jo. Men i 2011 snudde det. Da begynte jeg å selge treningsklær for kvinner på nett. Jeg kunne ta ut lønn og ansatte lillebror som daglig leder.

I tillegg til å bygge opp Get Inspired, har Landevåg samtidig fått to jenter som nå er tre og seks år. Med nummer én ammet hun i innkjøpsmøter og hadde datteren rundt seg på jobb til alle døgnets tider. Med nummer to var det annerledes.

– Det var helt fantastisk. Da hadde vi delt permisjon, og da kunne jeg dedikere tid kun til jobb.

I 2017 omsatte Get Inspired for 166 millioner kroner, og marginene er alltid på minimum 5 prosent. Hun har hugget i sten at hun skal drive lønnsomt, og Get Inspired har gått i pluss hvert år. I fjor endte omsetningen på 231,7 millioner kroner med et årsresultat på 12,8 millioner kroner. Hun har vært ekstremt kostnadsbevisst fra dag én, og er det fortsatt.

Hemmeligheten med å lykkes på nett

– Mange lykkes ikke med nettsalg. Du har fått det til. Hva er hemmeligheten?

– Vi har et tydelig konsept; nettbutikk som selger sport og fashion til damer. Jeg startet med treningsklær og jobbet inn hvert enkelt merke før jeg tok inn ett til. Deretter utvidet vi sortimentet til sporty fritidsklær før vi også tok inn sko. Det var en helt naturlig utvikling. Vi bruker jo sko i styling til alle klærne våre. Nå har vi også lykkes med turklær.

Hun får det til å høres så enkelt ut. Men hun bruker mye tid på inspirasjon og trend-spotting. Hun kan reise til Paris bare for å se på folk, går på messer, leser blogger og i tillegg holder hun seg oppdatert på markedsføringsfaget.

– Nå er det mange som styler treningstightsene med ull- og andre strikkegensere. Da sørger vi for å ha et godt utvalg. Dessuten tar vi alle bildene på vanlige modeller i riktig miljø. Det kan være damen i gaten. Og vi viser aldri bare ett plagg. Vi tar bilder av hele antrekk. Vi har også gjort braksuksess med videobloggen som markedsføringskanal. Den er lagt ut på Facebook, og nå har vi over 1,4 million unike visninger på kort tid. Det hadde vi aldri drømt om.

Drahjelp av Therese Johaug

Hver søndag legger Get Inspired-gründeren ut en ny episode om alt fra morgentrening med Therese Johaug og hennes nye kolleksjon til Rachel Nordtømmes kurs i løpeteknikk og en episode hvor de fulgte en pakke fra bestilling til den endte i kjøperens postkasse.

Gründeren virker nærmest umenneskelig effektiv og innrømmer at hun kun bruker tid på det som skaper verdi. Hun har sett mange som sløser med tiden sin.

– Mitt mål er alltid å være ledende innen netthandel. Vi skal være trendsettere i bransjen. Ikke bare på sortiment, men også på teknologi og løsninger. Vi må være i spissen på teknologi fordi endringene skjer så raskt, sier kvinnen som også har investert i et robotlager tilsvarende Komplett.no bruker.

– Med videobloggen har vi laget en fantastisk markedsføringskanal. Jeg har også jobbet med influencers siden 2011, da markedsverdien til flere av de store var på topp. Nå bruker vi derimot ikke så mye ressurser på dette, sier Landevåg og legger til:

– Mange gründere har et fantastisk produkt, men hvis de ikke evner å få det ut, vet jo ingen om det! Det er også lett å bomme her: Se heller på hva kundene vil ha i stedet for hva du selv vil selge.