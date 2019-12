Cabin-baronen blir kongen av el-fly

FORT LAUDERDALE/OSLO

Morgenens løpetur langs stranden i Florida er unnagjort. Espen Høiby møter oss på kontoret i Fort Lauderdale der alt startet. Der OSM Aviaton tegnet sin første kontrakt med Norwegian om ansettelse av 200 flyvertinner.

Skjønt ikke helt. Det hele startet på en av de utallige turene daværende SAS-pilot Høiby hadde over Grønland.

Foto: Hilde Oreld

– Jeg har fløyet over Grønland noen ganger, sier han på en dialekt som umiddelbart får oss til å tenke på sommer og sol.

– Og jeg visste at jeg kom til å møte motstand da jeg fikk ideen om en ny arbeidsmodell i internasjonal luftfart.

Begynte i SAS i 1986

Høiby tror det er rundt ti år siden ideen dukket opp. Da hadde han en dialog med Bjørn Tore Larsen som hadde startet OSM Maritime Group mange år tidligere.

Det var nemlig slik at når skipsrederne solgte skipene sine, sa de opp alle ansatte også. Nå blir 97 prosent fortsatt i jobben selv om skipet får ny eier.

– Da jeg begynte i SAS i 1986, startet man først som styrmann på kortruter før man rykket opp som styrmann på langruter. Neste steg på karrierestigen var kaptein på kortruter før man kunne bli kaptein på langruter.

På den tiden var det også ytelsespensjon, og løpet var liksom lagt. Byttet du selskap, måtte du starte på nytt. Det var derfor jeg tenkte at det måtte være bedre med en ny modell hvor piloter og kabinansatte kunne flytte sideveis.

Sa opp i SAS

Høiby sa opp sin jobb i SAS og startet opp OSM Aviaton sammen med Bjørn Tore Larsen for vel fire år siden. Kort fortalt blir piloter og kabinpersonale ansatt i OSM Aviaton og ikke hos flyselskapene.

– Det er blitt en vinn-vinn-situasjon både for flyselskapene og for de ansatte. Både fleksibilitet og forutsigbarhet er ivaretatt.

Hos oss handler alt om folk. Hvis ikke vi tar vare på de ansatte, har vi heller ikke noe å tilby, sier han og nevner Norwegian og Finnair som eksempler på vellykket samarbeid:

– Vi har bygget opp et spesialistmiljø for rekruttering, ansettelse, trening og administrasjon av flypersonell.

Vår tilstedeværelse i de landene våre kunder opererer i og vår kunnskap om de lokale kulturer og skatteforhold er helt sentralt for at våre samarbeidspartnere skal lykkes i en konkurransedrevet og dynamisk industri.

Foto: Ivan Kverme

– Norwegian har fått hard medfart i pressen fordi de ansatte etter sigende skal ha fått for dårlig betalt?

– Vi er nødt til å være konkurransedyktige, parerer Høiby.

– Fra Spania skal vi være konkurransedyktige når det gjelder det spanske lønnsnivået, i Storbritannia og i resten av verden gjelder akkurat det samme.

Vi må ha lokale konkurransedyktige betingelser, og vi samarbeider med fagforeningene for å sikre ryddige forhold.

Tidenes største elfly-ordre

Selskapet har i dag en rekke internasjonale flyselskaper som kunder, med Norwegian som den største. For Finnair ivaretar de det meste på rutene fra Hongkong og Singapore. Der har de ansvar for alt fra salg og service om bord til ansettelse og forvaltning av de flyvende.

Siden oppstarten i 2013 har selskapet vokst til drøyt 5.500 ansatte hvorav 1.500 er piloter og 3.900 er kabinansatte. Selskapet rekrutterer, ansetter, trener og forvalter flypersonell over hele verden i 18 land.

Foto: Hilde Oreld

Forretningsideen er å tilby flyselskapene kvalifisert arbeidskraft og selv være en langsiktig arbeidsgiver. Og for å få til dette, må de også sørge for at behovet for personell blir dekket. De neste 15 årene forventes den kommersielle flytrafikken å dobles.

– Estimater viser at det trengs 620.000 piloter og 814.000 nye kabinansatte innen 2033. Derfor har vi gått inn som hovedaksjonær i den svenske flyskolen Scandinavian Air Academy.

2. april i år endret vi navn til OSM Aviaton Academy, og i september i år åpner en ny flyskole i Arendal. Planene er å åpne tilsvarende pilotutdannelser andre steder også. Drømmer du om å bli pilot, garanterer vi jobb etterpå, lokker Høiby.

Utdanningen tar to år og koster rundt 900.000 kroner. Selskapet bidrar også med å tilrettelegge finansiering for elevene. Det er store planer for utbyggingen av flyskolen som har fått navnet Gullknapp Aerial Center. Skolen skal ha 50 ansatte og 100 elever på flyplassen i Froland rett nord for Arendal.

I april 2019 ble det kjent at Høiby bestiller 60 elektriske skolefly. Ifølge OSM Aviation er det tidenes største elfly-ordre. Skoleflyene skal brukes av OSM Aviation Academy. I en pressemelding sier Høiby:

– Vi er stolte av å lede veien mot grønn luftfart.

Flyene er av typen Bye Aerospace eFlyer 2 og har en listepris på rundt 3 millioner kroner.

Fungerer som Finn.no

– Hvor mange ansatte har dere i basen nå?

– 40.000. Seksti prosent av dem er kabinansatte, førti prosent er piloter. Basen fungerer som Finn.no, og gjennom denne har vi gjort arbeidsmarkedet globalt. Her kan vi henvende oss til kvalifiserte personer og tilby dem fast ansettelse i OSM Aviaton.

Foto: Ivan Kverme

Vår modell gir både trygghet og fleksibilitet for de ansatte og flyselskapene får den forutsigbarheten de ønsker. Men vi er ikke et bemanningsselskap. Vi representerer en helt ny måte å tenke på, og nå eksporterer vi den norske arbeidsmodellen ut i verden i rekordfart.

Det betyr blant annet at vi tilrettelegger for et godt samarbeid med de ansattes fagforeninger, forklarer Høiby.

Han legger også til at OSM Aviaton har en samarbeidsavtale med Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, og at han ser på denne som en anerkjennelse av selskapets forretningsmodell.

OSM Aviaton gikk i pluss for første gang i november 2014, og har hatt positive tall siden da. Selskapet er gjeldfritt, men Høiby ønsker ikke å røpe bunnlinjen. Topplinjen ligger på rundt 3,5 milliarder kroner. Norwegian eier halve selskapet. Den andre halvparten eies av OSM Ltd.

Padler til jobb

Vi har flyttet oss til hovedkontoret på Godthåp på Lysaker. Her jobber det rundt 30 ansatte. Den administrerende direktøren titter ut av vinduet fra sitt hjørnekontor. Nærmere sjøen er det ikke mulig å komme uten å bli våt.

Foto: Ivan Kverme

Det er krusninger på sjøen og blå himmel. OSM-eventyret begynte på sjøen og er tatt videre til luftrommet.

– Å starte dagen med å padle til kontoret, da våkner virkelig sørlendingen i meg. Shipping og luftfart har det til felles at de er internasjonale næringer i tøff konkurranse.

Vi er spesialistene som kan bidra til å gjøre våre kunder mer konkurransedyktige. Derfor har vi ambisjoner om fortsatt vekst.