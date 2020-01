Lunsjkollektivet kan utvide uten særlig risiko

Etter å ha hørt klagesang om dyr og dårlig kantinemat i ulike bedrifter i mange år, bestemte Maria Mørseth seg for å tenke nytt.

Trønderen kommer fra en gård i Stjørdal, er økonom og har jobbet med rekruttering og lederutvikling. For noen år siden hoppet trebarnsmoren av for å gjøre noe helt nytt - nemlig å tilby hjemmelaget lunsj på jobben for 69 kroner per leveranse. Lokalmarkedet, små og mellomstore bedrifter i Trondheim, responderte positivt. Da vi møtte Mørseth i mai 2018, var det et uttalt mål å utvide leveransene til Oslo og Bergen.

Har hentet penger

– Det har skjedd mye siden vi møttes i Trondheim. Nå leverer vi også i Bergen og Oslo. Vi har også hentet inn rundt 6 millioner kroner. Vi inviterer kunder til å bli med på emisjonen og skal hente inn ytterligere 2 millioner ferske kroner. 40 prosent av dem som har investert i oss, er damer, sier Mørseth.

PRODUKSJONSLOKALET I OSLO: Kjøkkensjef Steven Man Hao Cheung på Gastro Kitchen på Smestad lager Lunsjkollektivet-mat som skal leveres innenfor Ring 3. Foto: Hilde Oreld

Lunsjkollektivet har rundt 700 kunder som skal ha mellom 1 og 80 lunsjbokser hver dag. Inntektene i 2019 var på 7,5 millioner kroner. Målet er en omsetning på 22 millioner kroner i 2020 og tjene penger fra mars. Året etter har Mørseth en budsjettert omsetning på 40 millioner kroner.

Store regionale forskjeller

I Trondheim går det mye i lokalmat. I Oslo viste det seg at Mørseth og hennes gjeng straks måtte sette opp en vegetarmeny.

Foto: Hilde Oreld

– Oslofolk vil spise kjøttfritt og er opptatt av miljø, emballasje og matsvinn. Bergen er litt midt mellom Trondheim og Oslo. Det som er bra, er at man kan avbestille inntil 24 timer før levering, slik at matsvinnet blir null.

Lunsjkollektivet har også begynt å levere varmmat. Prisene er enten 69 eller 79 kroner per levering, avhengig av hvor mange som skal ha mat.

– Vi kjører ut mellom klokken 9 og 11 hver dag, og vi ser at tacofredag er poppis. Da bestiller de ansatte ekstra mat og tar med hjem fra jobben. Barna synes det er kjempeartig å få mat i en egen boks!