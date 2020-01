Skal sikre jevn kamp mellom gamere og esport-amatører

121 GameOn Navn: Nikolai Myrene (28) og Joachim Gilbo (49). Selskap: 121 GameOn. Forretningsidé: Skape en sosial multigameplattform hvor amatører kan møtes til dyst. Ambisjon: Omsetning på 45 millioner kroner om tre år og på sikt bli verdensledende i markedet. Finansiering: Skattefunn, 100.000 kroner pluss et lån på 1,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Eiere: Joachim Gilbo (25%), Geir Emblem (25%), resten er fordelt på rundt 60 investorer.

– Enkelt forklart har vi laget en plattform som kobler sammen spillere og betalingsløsninger. En sosial plattform hvor gamere kan teste skills og møte likesinnede på samme nivå, som de også kan spille turneringer med. Trykker du på «random-knappen» når du spiller utenfor plattformen, kan du risikere å møte russere du ikke kan kommunisere med, eller spillere som er uendelig mye bedre eller dårligere enn deg. Plattformen 121GameOn sikrer at du spiller med og mot de som matcher deg, sier Joachim Gilbo.

Gaming-legen

Gilbo ble født inn i en legefamilie i Oslo for 49 år siden. Tradisjonen tro for den bransjen, reiste Gilbo til Leipzig i Tyskland for også å studere medisin. I Namsos jobbet han både som turnus-, kommune- og hjertelege.

– Jeg har spilt mye hele livet, både brettspill og dataspill. I Namsos fikk jeg mye tid til å game, for der var det ikke så mye som skjedde. Jeg endte med å spille på et relativt høyt nivå, sier Gilbo, som fortsatt spiller minst et par timer hver dag.

– De du vinner over, kommer alltid tilbake og får lyst til å prøve igjen. De tenkte kanskje at jeg bare var heldig. Det var da jeg fikk ideen: Det hadde vært mer interessant om jeg kunne sette penger på meg selv.

JEVN KAMP: Trykker du på «random-knappen» når du spiller utenfor plattformen, kan du risikere å møte russere du ikke kan kommunisere med, eller spillere som er uendelig mye bedre eller dårligere enn deg, sier Joachim Gilbo. Foto: Iván Kverme

Gilbo, som i sin tid også startet utestedet Fugazi i Oslo, var klar for sin andre runde som gründer:

– Jeg tok en øl med Geir Emblem og kjøpte domenet 121GameOn. Vi laget en prototype som vi testet på League of Legends, spillet som har 100 millioner unike brukere årlig. Så gikk vi ut for å finne penger, men vi fikk ikke napp noen steder. Ingen skjønte hva vi snakket om, sier Gilbo og sender et mildt blikk mot Nikolai Myrene.

– Vi kontaktet Nikolai fordi vi trodde han hadde cash!

Levde av pokerspill

Myrene smiler sjenert. 28-åringen har en bakgrunn han ikke deler med så mange.

– Jeg ble gamer tidlig og spilte Counter-Strike på høyt nivå samtidig som jeg spilte andre spill. Samtidig spilte jeg poker både på nett og i den virkelige verden. Dette levde jeg av i noen år. Jeg har reist mye rundt og gjort mye mange andre ikke har, sier Myrene som også har tre års utdanning fra BI.

– Jeg startet et IT-konsulentfirma og møtte Geir og Joachim på deres investorpresentasjon. De hadde en god idé jeg kunne tenke meg å investere i og jobbe med. Jeg kjenner spillmiljøet og vi har laget en enkel og minimalistisk plattform for gamere av gamere, med hjelp av gode utviklere, sier Myrene.

Har adoptert sjakk-rating

121GameOn har adoptert Elo-rating som blant annet benyttes i sjakkens verden. Det er et system som ved hjelp av en matematisk-statistisk metode beregner den relative styrken til en spiller i tomannsspill, samt for mange flerspiller-videospill.

– Alt er transparent. Spillerne vet hvor mye motstanderne har vunnet, satset, tapt, hvilke ferdigheter de har og så videre, sier Myrene og legger til at det er snakk om ferdighetsbasert gaming og ikke gambling:

– Det er ikke mulig å sette penger på andre enn seg selv, men det kan også være snakk om å betale inngangspenger for å spille turneringer. Vi sørger for at alle har likest mulig utgangspunkt ved inngåelse av et spill.

Lansert i fjor vår

Utviklingen har foregått i Kristiansand og Hviterussland, og de har et team på rundt ti personer som tester plattformen.

– Som testere har vi tatt inn lillebrødrene til folk som gamer. De kan alt og sitter også på support. Vi lanserte, med hovedkontor i Oslo, i begynnelsen av mars i fjor og fikk omtale i en esport-avis i USA. Det har tatt av, og vi har vært kostnadseffektive. Vi har fått mye igjen for relativt liten økonomisk innsats, sier Gilbo.

PROFF POKERSPILLER: Jeg ble gamer tidlig og spilte Counter-Strike på høyt nivå samtidig som jeg spilte andre spill. Samtidig spilte jeg poker både på nett og i den virkelige verden. Dette levde jeg av i noen år, sier Nikolai Myrene. Foto: Iván Kverme

Frem til nå har plattformen i overkant av 30.000 brukere, det har vært arrangert 13.000 turneringer og blitt spilt rundt 55.000 timer på plattformen. Plattformen skal kobles opp mot spill som er populære, som Fortnite, PUGB, CS:GO, Counter-Strike og Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Større marked enn film og musikk til sammen

– Hvordan er deres inntektsmodell?

– Vi tar en andel av inngangspenger for å spille turneringer og de som spiller om penger. I tillegg har vi laget en markedsføringsplattform hvor leverandører som for eksempel Coca-Cola kan henge opp et skilt inne i arenaene i spillet. Det blir vanskeligere og vanskeligere å nå denne målgruppen; vi snakker om ad block-generasjonen, så denne muligheten er unik i markedsføringssammenheng, mener Gilbo.

Myrene forteller at pengene ikke vil renne inn på konto det første året. I år regner de derimot med et nullresultat.

– Markedet er to og en halv gang så stort som musikk- og filmindustrien til sammen, og det finnes en halv milliard eport-spillere i verden. Om tre år er planen å ha 4,5 millioner euro i omsetning og 3 millioner brukere. Nå er vi kommet dit at plattformen er flytende og skalerbar, sier den tidligere profesjonelle pokerspilleren.