Airtight AS Navn: Per Magne Helseth (36). Selskap: Airtight AS. Forretningsidé: Å akselerere global reduksjon av energiforbruk i bygg. Ambisjon: Omsette for mellom 300 og 500 millioner kroner om tre til fem år. Finansiering: 17 mill. fra EU Horizon, 2 mill. fra Founders Fund, 4 mill. i egenkapital og 100.000 kroner fra Innovasjon Norge. Eiere: Hovedaksjonærer er Helseth (37%), Bjørnar Lie (37%), Founders Fund (9%) og ansatte (17%).

– Far var odelsgutt på en gård, men han ville ikke at barna skulle vokse opp på gård, så han sa fra seg odelen, flyttet til Moelven og tok ingeniørutdanning, sier Per Magne Helseth.

Den sindige hedmarkingen var god til å kjøre traktor, men ikke like god på skolen:

– Jeg kjedet meg på skolen. I dag hadde de vel kalt meg et evnerikt barn, men før het det pøbel. Jeg var ferdig med matteboken etter tre uker og fikk ikke større utfordringer. Skolen var lite tilpasset slike som meg, sier mannen som tok både Befalsskole og Krigsskole. I 11 år tjenestegjorde han i Forsvaret, blant annet som minerydder og tilbrakte et drøyt år i internasjonale operasjoner. Han ble ingeniør i Hæren og avsluttet som kaptein.

– En komplett egotripp.

Nå har Helseth kone og to barn.

Startet med de amerikanske styrkene

I Forsvaret jobbet Helseth mye med de amerikanske styrkene. De var opptatt av, og har kunnskap om tetthet i bygg. Poenget er at et bygg skal være potte tett. Luften skal stå stille for best isolasjonsverdi, mens ventilasjonen skal sørge for god luft.

UØKONOMISK ENERGIBRUK: Bygg står for 40 prosent av hele verdens energibruk. 25 prosent av all energi vi putter inn i forbindelse med varme og kjøling, lekker ut igjen, sier Per Magne Helseth. Foto: Iván Kverme

– Bygg tett, ventiler rett! Det handler om å spare kostnader og ikke fyre for kråka.

I 2014 startet Helseth, med kunnskapen han hadde tilegnet seg i Forsvaret, eget selskap.

Med seg på laget fikk han Bjørnar Lie, som han møtte på Befalsskolen for 17 år siden. De reiste verden rundt, som i Dubai, Kuwait og Saudi-Arabia og testet bygg. Til slutt hadde de utviklet det Helseth beskriver som verdens beste utstyr for å måle lekkasjer og tetthet i bygg. Selskapsnavnet måtte bare bli Airtight.

Olav Thon Gruppen første kunde

Alle bygg har et ventilasjonsanlegg. Disse er laget for å styres. Airtight-gutta utviklet et styringssignal som sendes til ventilasjonsanlegget for å spare energi - eller ikke sløse med luften. Teknologien har kostet tre år og 30 millioner kroner å utvikle. Den første betalende kunden ble Olav Thon Gruppen. Deres rundt 100 kjøpesentre vil spare 30 millioner kilowatt timer, tilsvarende rundt 30 millioner kroner per år. Utgiften deres er en faktura fra Airtight på drøyt 4 millioner kroner i året.

Bygg tett, ventiler rett! Det handler om å spare kostnader og ikke fyre for kråka

– Vi har tatt om bord investorer. Jeg tipper vi kommer til å bruke det dobbelte av det vi har brukt så langt for å få skalert opp. Det gjør nesten vondt å snakke om det, sier Helseth.

– Når kommer de store inntektene?

– Vi hadde en seksårsplan for å komme på markedet, men vi lanserte i Norge rett før jul og har brukt mindre enn to år på å bli klare. Nå har vi drøyt 200 bygg i pipen. På kort sikt er målet å nå 1.000 bygg. På sikt tror vi at denne typen teknologi skal inn i alle bygg i hele verden. Vi har fått patent og skal skalere opp raskt for ikke å bli tråkket på av store aktører som Siemens og Schneider. På sikt legger vi opp til en årlig omsetning på mellom 300 og 500 millioner kroner.

Bygg står for 40 prosent av hele verdens energibruk, og 25 prosent av all energi vi putter inn i forbindelse med varme og kjøling, lekker ut igjen

I tillegg til Olav Thon Gruppen, har også Selvaag Eiendom, KLP, Møller Eiendom og Intertek installert teknologien.

NORSK: Ved å styre ventilasjonsanlegget blir lekkasjene betydelig mindre. Sensoren er både designet og produsert i Norge. Foto: Iván Kverme

– Vi har testet Nasjonalbanken i Oman, og vi forhandler nå med Qatar Rail om alle togstasjonene i forbindelse med VM i 2022. Bygg står for 40 prosent av hele verdens energibruk, og 25 prosent av all energi vi putter inn i forbindelse med varme og kjøling, lekker ut igjen. Ved å styre ventilasjonsanlegget blir lekkasjene betydelig mindre. Du øker komforten, slipper trekk og ubehag og øker levetiden på bygget. Og sensoren? Den er både designet og produsert i Norge.