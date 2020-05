– Det er faktisk slik at hvis du bytter fastlege, kommer ikke informasjonen om deg videre til den nye legen

Fredrik Lindberg var aldri redd skoletannlegen på Høvik i Bærum. Snarere tvert i mot.

– Det er nok hun som skal ha æren for dette, sier han og viser oss rundt på klinikken.

Men før han kom så langt, handlet det meste om idrett på toppnivå. Han har vært profesjonell windsurfer, spilt golf på høyt nivå i Norge og Sverige, vært frikjører på ski og spilt ishockey i første divisjon.

MyClinic.no Navn: Fredrik Lindberg (45). Selskap: MyClinic.no Forretningsidé: Levere en norskutviklet, internasjonal helseplattform med all informasjon om pasientene på tvers av landegrenser. Ambisjon: Få rullet ut dette i så mange land som mulig. Skal inn i Irak og Uganda. Finansiering: I overkant av 20 millioner kroner av egen lomme. Eiere: Gründeren, teknologen og utviklerne eier ⅓ hver.

– Gi gass! For meg har aldri åtte til fire eksistert. Intet kommer av seg selv.

Det gjorde heller ikke skolekarakterene. På grunn av all tiden han brukte på windsurfing, var ikke karakterene fra videregående skole gode nok til å komme inn på Tannlegehøyskolen.

– Og jeg hadde ikke søkt noe annet sted. Hva skulle jeg gjøre da? Hjelp!

SLÅR ET SLAG FOR ØKONOMI I HELSEFAG: Fredrik Lindberg kom ikke inn på tannlegehøyskolen ved første forsøk og gikk tre år på BI. Han mener all helseutdanning bør inneholde økonomistudier. Foto: Hilde Oreld

Det ble handelshøyskolen BI i Sandvika. Tre år med tall og økonomi samtidig som han var skitrener i Alpene. Og han mener all helseutdanning bør inneholde økonomistudier. Det har vært like nyttig for ham som kunnskap om Karius og Baktus.

– Etter tre år på BI kom jeg inn på tannlegestudiene i Göteborg. Jeg har jobbet offentlig, privat, på tannlegeutdanning og på sykehus. Etter fem år gikk jeg tilbake på skolebenken for å studere medisin og kjevekirurgi.

Det funker jo ikke!

Etter å ha vært innom de fleste institusjoner, så Lindberg et ekstremt behov for samhandling rundt pasientene:

– Da jeg jobbet på Rikshospitalet, måtte vi få røntgenbilder fra Ullevål sendt med taxi. Og det er umulig å ta med seg pasientjournaler og bilder til Ahus, for alle minnepinne-innganger er blokkert. Det må brukes bilder som allerede er på sykehuset, eller tas der. Det som skjer, er at leger tar bilder med mobilen og sender til hverandre. Og hver gang du kommer til en ny behandler, må du gå gjennom den samme sykehistorien, sier overtannlegen.

HÅPLØST: Hver gang du kommer til en ny behandler, må du gå gjennom den samme sykehistorien. Foto: Hilde Oreld

– Problemet er at pasienten bare gir den informasjonen de tror behandleren har bruk for. Poenget er at informasjonen må deles uansett hvor i verden du er. Da kunne mange liv vært spart. Det er faktisk slik at hvis du bytter fastlege, kommer ikke informasjonen om deg videre til den nye legen. Jeg vil ha et system hvor pasienten er i fokus. En pasient, en journal. Og pasientene eier sin journal. Journalen, som inneholder alt fra røntgen, prøvesvar, diagnoser og behandlinger, tar pasienten med seg videre til neste behandler. Det gjelder alle behandlere. Ikke bare leger, men også tannleger, fysioterapister, kiropraktorer mm. Da får behandleren full oversikt og kan gi den beste behandlingen. Ingen prøvesvar blir borte i posten, for alt ligger i den private, skybaserte helseprofilen. Det blir som en medisinsk facebook hvor pasienten velger hvilken behandler som skal få lov til å se pasientens informasjon og hva som skal deles. Journalen kan hentes opp av alle helsearbeidere i verden, og da blir det også enklere å bli syk i utlandet.

– Visste du at du, som pasient etter det nye GDPR-direktivet, har krav på å se dine helsedata digitalt? Hvor mange pasienter kan se journalen sin fra tannlegen, fysioterapeuten eller kiropraktoren i Norge? Ingen, med mindre de bruker vårt system. Helsearbeideren kan få en bot på 4 prosent av omsetningen dersom GDPR-lovgivningen brytes.

Har løsningen ferdig

– Skal jeg sende en henvisning fra meg som tannlege til Ullevål, må jeg sende brev eller faks! Og hvem har faks? Sammen med en dataingeniør som er svært, svært intelligent, har vi utviklet et skysystem som inneholder alt fra røntgenbilder, blodprøver og all kommunikasjon mellom pasient og behandler, smittesporing og smitteoversikt på diagnosenivå, økonomi, CRM-system, lager og alt annet som er nødvendig.

RETORISK SPØRSMÅL: – Visste du at du, som pasient etter det nye GDPR-direktivet, har krav på å se dine helsedata digitalt? Foto: Hilde Oreld

Lindberg tegner et eksempel med en pasient som får påvist prostatakreft og tegner opp en tidslinje i luften:

– Det blir som en postpakke du skal spore. Hvis du ikke møter til røntgen, blir du fulgt opp. Det er et problem i dag at folk dør i helsekø. Med dette systemet blir du ikke glemt, men kommer raskere til behandling og du får riktig behandling.

Det er galskap! Vi har et ferdig, norskutviklet system, så skal norske myndigheter velge noe fra utlandet

Gründeren forteller at hver pasient får tildelt en unik ID, slik at dubletter unngås. Alle data kan også brukes anonymt, for eksempel til forskning.

– Da jeg skulle ta doktorgrad, hadde jeg et utvalg på 49 pasienter. Hadde jeg brukt dette systemet, kunne jeg hatt 49 millioner pasienter. Da gir også svarene mening, sier han og sparer ikke på konfekten når han fortsetter:

– Vi er de første og eneste i verden som kan levere en komplett helseplattform med alt helsepersonell trenger for å få full kontroll over alle pasienter, uten at pasientene blir registrert dobbelt.

– Feilstyring fra a til å!

MyClinic-løsningen er utviklet av nordmenn i USA som tidligere har jobbet med Google og Facebook. Årsaken er at de har erfaring med enorme datamengder og millioner av samtidige brukere.

– Skalering av skyløsninger er vanskelig, og ikke så mange i verden som kan.

SYSTEM FOR Å FÅ KONTORLL: Er det fem eller flere som er smittet, kan vi stenge ned området umiddelbart, og da får vi en helt annen kontroll med sykdommen, sier Fredrik Lindberg. Foto: Hilde Oreld

Det er syv år siden de begynte å jobbe med ideen. Fortsatt er den ikke på markedet. Men det begynner så smått å skje noe:

– Vi skal inn i Irak, Uganda, Etiopia og Pakistan. Vi har også vært i kontakt med Røde Kors og andre store hjelpeorganisasjoner. For den tredje verden kan vi hjelpe med å sette helse i system, for eksempel når det gjelder vaksinasjonsprogrammer og smitte. Vi har live tilgang til alle diagnosekoder, også corona. Hadde alle brukt dette systemet, ville vi aldri hatt en pandemi.

– Hvordan kan du påstå dette?

– Fordi vi kan legge inn en alarm i forkant og kan gå inn umiddelbart, for eksempel i Wuhan eller i byen i Vest-Afrika der ebola startet. Er det fem eller flere som er smittet, kan vi stenge ned området umiddelbart, og da får vi en helt annen kontroll med sykdommen. Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har sagt at hun vil ha det. Vi har det, løsningen er ferdig og vi kan levere den i dag. Ikke som et stand alone-produkt, men som en del av vår totalløsning.

– Hvorfor gjør dere ikke det da?

– Fordi vi ikke er så store som Tieto eller Epic. Snarere tvert imot. Vi er bittesmå og blir ikke en gang vurdert. Vi har presentert løsningen vår mange ganger for direktoratet for e-helse, og politikerne vet at den eksisterer. Likevel setter norske myndigheter av 13 milliarder kroner for en pilot i Helse Midt-Norge, et system som skal være ferdig om ti år. Systemet vil da være eldgammelt. Det er galskap! Vi har et ferdig, norskutviklet system, så skal norske myndigheter velge noe fra utlandet. Norge kunne vært verdensledende på teknologi. Dette er feilstyring fra a til å!

Forretningsmodellen

– Hvordan skal dere tjene penger?

– Journalen er gratis å bruke for pasientene. Behandlerne skal betale 10.000 kroner i året for å bruke det, og det er vanvittig billig.

– Sammenlignet med hva?

– Jeg bruker rundt 100.000 kroner i året bare på å drifte dataparken min her på klinikken, enten jeg jobber eller ikke. MyClinic er skybasert, så da trenger behandleren ikke annet enn en datamaskin eller iPad og tilgang til nettet. Hvor mye penger vi kan tjene på dette, blir bare en lek med tall. Bare i Europa er det 415.000 tannleger. I tillegg kommer 2,8 millioner fastleger, fysioterapeuter, røntgeninstitutter og andre behandlere. Jeg kunne begynt å selge systemet nå, men jeg vil at det skal være et profesjonelt apparat rundt, både når det gjelder demo, salg og support. Nå trenger vi en investor som kan løfte oss opp til neste nivå for å kommersialisere MyClinic.

FRIR TIL INVESTORER: Fredrik Lindberg har brukt et titalls millioner kroner på MyClinic. Nå håper han at gjennombruddet nærmer seg, men trenger investorer for å skyte fart. Foto: Hilde Oreld

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Minimum 35 millioner kroner. 100 millioner kroner ville vært optimalt, sier kirurgen og legger til at vi taper unødvendige menneskeliv for hver dag systemet hans ikke er i drift.