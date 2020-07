De lever for lengre batterilevetid

Misfornøyd med levetiden på batteriet i mobiltelefonen? Da er du ikke alene. I en internasjonal undersøkelse svarer mer enn 95 prosent at batterikapasiteten enten er veldig viktig eller kritisk for dem, og over halvparten lader telefonen hver eneste dag. Samtidig var det over 60 prosent som ikke visste at dersom telefonen står på lading over lang tid, reduserer det batteriets levetid.