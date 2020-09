– Det som er spennende, er at vi er i forhandlinger med Carrefour og Alcampo, de to største markedsplassene hvor folk handler hver dag

Det er Olsen som står bak designet på flaskene. Målet er at de både skal skille seg ut og gi inntrykk av at dette er et premiumprodukt. De fleste rom-merkene på markedet er i den rimelige enden av skalaen og en typisk drikk for studenter. I USA har billig rom vært et stort produkt. Anteroz er i den andre enden av skalaen og koster rundt 550 kroner per flaske.