Slik opererer de utspekulerte nettsvindlerne

Det florerer med falske eposter, og hvis du får beskjed om at du nettopp har arvet ti millioner av en utenlandsk slektning du aldri har hørt om, skjønner de fleste at det er svindel. Problemet er alle de epostene du eller din bedrift mottar og ikke forstår er svindel. Det kan være alt fra at norske myndigheter sender ut søknadsskjema for hjelpepakker i forbindelse med corona til den nesten like lavthengende frukten fra Skatteetaten. Eller avsenderen som dukket opp for et par dager siden: Posten Norge.