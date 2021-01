– Ikke fjern øl og sjokolade fra kostholdet

– Først tenkte jeg å bli toppidrettstrener på nett, for jeg jobbet med noen av Norges beste fitnessutøvere og bodybuildere, samt personer på høyt nivå i svømming og klatring. Planen var å vise hvordan de skulle bruke styrketrening for å øke prestasjonene. Men det ga ikke nok, for det er ikke nødvendigvis slik at de som jobber hardest lykkes i idretten. Derfor har jeg heller fokusert på folkehelseproblemet med overvekt, sier Entirebody-gründeren.