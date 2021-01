Nå blir birøkting high tech

– Pollinering må være til stede for å kunne dyrke mat. I USA foregår 80 prosent av verdens mandelproduksjon i California, og da må nesten alle bikuber i landet flyttes dit. Over 1/3 av alt vi spiser er pollinert. Men uten bier, ingen pollinering. Over 40 prosent av alle biekolonier dør hvert eneste år og må erstattes gjennom avlsarbeid. Det er en kostbar og krevende jobb for birøkteren.